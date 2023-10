Grusel-Muffins für Halloween: Das Rezept ist erschreckend einfach

Halloween-Muffins sind gruselig & lecker! Probiere das einfache Rezept. Zutaten | Zubereitung | Tipps – jetzt auf TAG24!

Von Clara Danneberg

In der gruseligen Nacht sind alle Hexen und Vampire erwacht. Auch die Geister sind mit dabei und verzieren das süße Allerlei. Du solltest Deinen Mut nicht verlieren und das einfache Rezept für Halloween-Muffins probieren.

Die schaurigen Halloween-Muffins werden der Hit auf jeder Party sein. © 123rf/cjaman Am Abend vor Allerheiligen schwindet die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich. Wer in der Gruselnacht nicht allein sein möchte, feiert am besten eine Halloween-Party. Was bei keiner Feier fehlen darf, sind leckere Getränke und Snacks. Sehr zu empfehlen sind schaurige Halloween-Muffins, welche sich super vorbereiten lassen, gut als "Fingerfood" zum Buffet passen und echt lecker schmecken. Die Muffins zu backen, ist sehr einfach. Auch die Verzierung ist unkompliziert und wird alle Gäste zu Halloween begeistern. TAG24 erklärt Dir Schritt für Schritt, wie die Halloween-Muffins zubereitet werden. Vergiss nicht, die Tipps für ein perfektes Ergebnis am Ende des Artikels zu lesen. Weitere Rezepte für Muffins, Kuchen und Torten findest Du übrigens auf der Themenseite "Backen".



Grusel-Muffins: Einfaches Halloween-Rezept

Am besten gelingen die Halloween-Muffins, wenn Du sie in einem speziellen Backblech mit Vertiefungen für zwölf Muffins bäckst. Bedenke, dass dieses Rezept zwar an sich einfach ist, Du aber neben circa 20 Minuten Backzeit etwas Zeit für die Zubereitung, das Auskühlen und die Dekoration benötigst.

Halloween-Muffins | Zutaten

Für die Muffins: 200 g Mehl



100 g Zucker

300 g Buttermilch

2 Eier

80 ml Öl

3 TL Backpulver

3 EL Kakaopulver

1 Prise Salz Für das Spinnen-Topping: 100 g Zartbitter-Kuvertüre

circa. 50 Schokoladenstreusel

Lakritzschnecken

Zuckeraugen Für das Geister-Topping: 150 g Sahne

150 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)

1 TL Sahnefest

Mark einer Vanilleschote

2 EL Puderzucker

Zuckeraugen Das Rezept ergibt insgesamt zwölf Muffins, welche sich aus jeweils sechs Geistern und Spinnen zusammensetzen.

Wer traut sich, die gruseligen Spinnen-Muffins zu essen? © 123rf/shashkina

Halloween-Muffins | Zubereitung

Vorbereitung: Den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze oder 160 Grad Umluft vorheizen. Das Muffinblech mit zwölf Papierförmchen auslegen. 1. Schritt: In einer großen Schüssel Zucker, Eier, Öl und Buttermilch vermischen. Mehl, Kakao- und Backpulver in die Schüssel sieben. Salz hinzufügen und das Ganze zu einem glatten Teig verrühren. 2. Schritt: Den Teig gleichmäßig auf die Muffinförmchen verteilen und die Muffins für circa 20 Minuten backen. Aus dem Ofen holen und auf einem Kuchenblech auskühlen lassen. Spinnen-Muffins 3. Schritt: Die Kuvertüre in einem Wasserbad schmelzen. Die Lakritze in kleine Stückchen schneiden. Nun sechs Muffins mit Kuvertüre glasieren. Je zwei Zuckeraugen sowie acht "Lakritzbeine" in die Kuvertüre drücken und mit Schokoladenstreuseln verzieren. Geister-Muffins 4. Schritt: Die Sahne zusammen mit Sahnefest in einem hohen Gefäß steif schlagen. Frischkäse, Vanillemark und Puderzucker in einer separaten Schüssel cremig rühren. Die Sahne unter den Frischkäse heben und die Masse in einen Spritzbeutel füllen. Kleine "Sahne-Geister" auf die restlichen sechs Muffins spritzen und mit Zuckeraugen verzieren.

Erschreckend einfache Tipps für die perfekten Grusel-Muffins

Lasse Deiner Kreativität freien Lauf und verziere die Halloween-Muffins nach Deinen Wünschen. © 123RF/fahrwasser 1. Tipp: Bevor Du die Papierformen in das Muffinblech gibst, fülle erst ungekochten Reis in die Vertiefungen. Der Reis verhindert, dass das Papier am Boden durchweicht. 2. Tipp: Verwende Natron statt Backpulver, wenn Du möchtest, dass die Muffins mehr aufgehen. 3. Tipp: Ein Eisportionierer eignet sich super, um den Teig gleichmäßig auf die Förmchen zu verteilen. 4. Tipp: Dir sind Gehirn, Hexe und Kürbis lieber als Spinne und Geist? Mit roter oder einer anderen Lebensmittelfarbe kannst Du die Creme für die Muffins nach Deinen Wünschen färben und das Gebäck gestalten. 5. Tipp: Träufle Himbeersoße oder verrührte Marmelade über die weiße Creme auf den Muffins, um einen blutigen Effekt zu erzielen.