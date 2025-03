Haarbürste reinigen: So wird sie wieder richtig sauber

In Bürsten sammelt sich alles an, was man eigentlich nicht in seinen Haaren haben möchte, daher sollte man die Haarbürste regelmäßig reinigen. © 123RF / studio306

Fast jeder braucht und nutzt sie sogar mehrmals täglich: die Haarbürste.

In vielen Teilen der Welt wird gut gekämmtes Haar als Schönheitsideal angesehen. Haarpflege als Teil der allgemeinen Körperpflege gehört für die meisten zur alltäglichen Routine. Undenkbar, wie unsere Haare ohne Haarbürsten aussehen würden!

Was leider oft vergessen wird: Neben unseren Haaren muss auch die Bürste gepflegt werden, denn diese ist der Sammelplatz für Staub, Dreck, Haare, Hautpartikel und auch Reste von Stylingprodukten. Bei jedem Kämmen werden genau diese Überreste im Haar verteilt.



Was Du dagegen tun kannst und wie man eine Haarbürste am besten reinigen kann, erfährst Du in diesem Ratgeber.

