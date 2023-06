Hättest Du's gewusst? So senken Katzen bei Hitze ihre Temperatur

Katzen schwitzen an den Pfoten, um ihr Revier zu markieren. © Unsplash / Ludemeula Fernandes

Im Gegensatz zu Menschen, welche am ganzen Körper verteilt Schweißdrüsen haben, besitzen Katzen nur welche an bestimmten Stellen.

Wenige Drüsen finden sich an den Lippen, am Kinnwinkel, am After und in der Region der Zitzen. Diese produzieren ein Sekret, welches ein Teil der natürlichen Hautbarriere der Katze ist. Die meisten Drüsen haben Katzen zwischen den Zehen- und Sohlenballen, welche hauptsächlich zur Kennzeichnung des eigenen Territoriums dienen.



Ihre Schweißdrüsen schützen Katzen nicht vor Überhitzung, sondern dienen zur Markierung des Reviers.

Um Gegenstände, Möbel oder Ähnliches zu markieren, reiben Katzen ihre Pfoten daran und verteilen die abgesonderten Duftstoffe. Manche Katzenbesitzer bestätigen, dass ihre Katze stinkende Schweißpfoten hat. Jede Katze hat ihren individuellen riechenden Pfotenabdruck.

Katzen können ihre Körpertemperatur nicht durch das Schwitzen senken, verschaffen sich jedoch mit anderen Methoden Abkühlung.