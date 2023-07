Harzflecken entfernen: Diese Hausmittel helfen gegen die zähen Flecken

Was ist Baumharz? Baumharz ist ein ganz besonderer Stoff. Vorwiegend Nadelbäume produzieren diese klebrige, zähe Flüssigkeit, um sich vor Schädlingen zu schützen und Verletzungen der Rinde zu schließen. Harz setzt sich aus zahlreichen verschiedenen Inhaltsstoffen zusammen, darunter Terpenoide und ätherische Öle, die Weihrauch und Myrrhe ihren unverwechselbaren Duft verleihen. Außerdem ist er ein begehrter Rohstoff, der z. B. in Wundpflastern oder Lacken verwendet wird.

Zum Harzflecken Entfernen benötigt man in der Regel keine speziellen chemischen Reiniger, sondern kann verschiedene Hausmittel verwenden, die sich in praktisch jedem Haushalt finden.

Die Kleidungsstücke werden dabei in einen Kunststoffbeutel eingepackt und über Nacht in das Gefrierfach oder einen Tiefkühlschrank gelegt.

Tipp 4: Spiritus und Waschbenzin eignen sich ebenfalls, da die Farben der Kleidungsstücke in der Regel nicht angegriffen werden (besser an einer verdeckten Stelle testen).

Wie im Absatz vorher zum Thema Textilien von Harz befreien beschrieben, gelten für Jeans grundsätzlich die gleichen Tipps. Da diese Textilart aber sehr dick und fest ist, funktionieren nicht alle Methoden gleich gut.



Tipp 1: Besonders gut funktioniert das Einfrieren der Jeans zum Entfernen des Harzes: In einem ersten Schritt sollte die Jeans eingepackt in eine Tüte in das Tiefkühlfach oder den Gefrierschrank gelegt werden, sodass das Harz über Nacht aushärten kann. Die gefrorenen Harzflecken können am nächsten Tag durch Biegen des Stoffs abgelöst werden.

Tipp 2: Auch die Bügelmethode funktioniert in der Regel gut bei Harzflecken in Jeans.



Tipp 3: Sehr vorsichtig sollte man beim Einsatz von Waschbenzin oder Spiritus sein. Es sollte vorher an einer unauffälligen Stelle probiert werden, ob sich die Farbe löst oder nicht.