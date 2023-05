Himbeertorte ohne Backen: Fruchtig-süßes Rezept, einfach & schnell gemacht

Rezept für Kirsch-Streuselkuchen: So wird er besonders saftig

Tortenboden:

Schritt 1: Die Butterkekse in einen großen Gefrierbeutel geben und beispielsweise mit einem Topf zerdrücken. Am Ende am besten noch ein paar Mal mit dem Nudelholz darüber rollen, damit die Keksbrösel fein genug sind.

Schritt 2: Die Butter erwärmen (nicht kochen!), bis sie klar ist, und dann mit den Keksbröseln verrühren.



Schritt 3: Nun die Keks-Butter-Mischung gleichmäßig in der Springform verteilen, leicht andrücken und anschließend für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Mascarpone-Quark-Creme:

Schritt 1: Quark, Mascarpone und Vanillezucker verrühren.



Schritt 2: Die Sahne schlagen und unter die Masse heben.



Schritt 3: Die Creme gleichmäßig auf dem Tortenboden verteilen.