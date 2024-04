Hochbeet bepflanzen: Darauf solltest Du unbedingt achten!

Bei einem Mischkulturbeet kommt es auf die richtige Kombination und die genaue Reihenfolge an, in der Du die Pflanzen in Dein Hochbeet setzt. Achte dabei neben Pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf neben solche mit niedrigerem Nährstoffbedarf zu pflanzen. So entsteht kein Konkurrenzkampf zwischen den Kulturen und jede Pflanze hat genügend Platz zum Wachsen. Außerdem sind die Pflanzen in einer guten Mischkultur besser vor Krankheiten und Schädlingen geschützt.

Sogenannte " Schwachzehrer " sind für die Erstbepflanzung im Hochbeet ungeeignet, da sie so überversorgt werden und eingehen. Sie werden besser erst im dritten und vierten Jahr gepflanzt. Schwachzehrer wachsen in natürlicher Umgebung auf kargen Böden und sind z. B. Hülsenfrüchte, Thymian, Lilien und Lavendel.

Tipp: Zur Überwachung der Temperatur in Deinem Hochbeet, kannst Du Dir ein Erdbodenthermometer für Gewächshäuser anschaffen. Die Temperatur in Deinem Hochbeet sollte etwa 22 bis 25 Grad betragen.

Für die Aussaat im Frühjahr eignen sich kälteunempfindliche Pflanzen. Auch in den Sommermonaten kannst Du Dein Hochbeet bepflanzen. Die folgende Liste zeigt Dir, wie eine Hochbeetsaison mit Gemüse & Co aussehen könnte:

1. Fehler: Falscher Standort

Steht Dein Hochbeet am falschen Standort, so kann es sein, dass Deine Pflanzen zu wenig Licht abbekommen. Achte beim Bepflanzen Deines Hochbeets auf eine Nord-Südausrichtung. Der Standort sollte zudem wind- und regengeschützt sein.

2. Fehler: Hochbeet falsch geschichtet

Hochbeete für Nutz- und Zierpflanzen werden unterschiedlich geschichtet. Auch die Erde sollte auf die Auswahl an Setzlingen, mit denen Du Dein Hochbeet bepflanzen möchtest abgestimmt sein. Wie Du Dein Hochbeet richtig anlegst, erfährst Du im Artikel "Hochbeet anlegen: Anleitung und Tipps für Anfänger".

3. Fehler: Pflanzen falsch kombiniert

Nicht alle Pflanzen harmonieren in einem Hochbeet miteinander. Wählt man die falschen Nachbarpflanzen aus, so wird es mit der guten Ernte nichts. Aus Mischkultur-Tabellen kannst Du entnehmen, welche Pflanzennachbarn sich miteinander vertragen. Dabei gehen die Meinungen von Gärtnern allerdings oftmals auseinander. Am besten Du probierst es einfach selbst mal aus.

4. Fehler: Fruchtfolge nicht eingehalten

Wenn Du Dich nicht an die Fruchtfolge hältst, so kann es sein, dass Deine Pflanzen nicht gut wachsen oder eingehen. Überlege Dir also bevor Du Dein Hochbeet bepflanzt, welche Pflanzen Du im ersten Jahr (Starkzehrer), welche im zweiten Jahr (Mittelzehrer) und welche im dritten Jahr (Schwachzehrer) anpflanzen möchtest.

5. Fehler: Pflanzen zu eng gesetzt

Wichtig ist auch, dass Du beim Hochbeet bepflanzen genügend Abstand zu Nachbarpflanzen einhältst. Platzierst Du Pflanzen, die stark in die Höhe wachsen, neben niedrigeren Pflanzen, so kann Schatten das Wachstum verringern. Auch die Wurzeln sollten genügend Platz zum Wachsen haben. Zwischen den Pflanzen solltest Du einen Abstand von 20 bis 30 Zentimetern einhalten. Manche Pflanzen benötigen auch nur zehn Zentimeter Abstand.

6. Fehler: Fehlender Schädlingsschutz

Schädlinge wie Schnecken, Gemüsefliegen und Blattläuse können Deine Pflanzen im Hochbeet angreifen und die Ernte ruinieren. Daher solltest Du Dein Hochbeet entsprechend vorbereiten, sodass die Schädlinge Deinen Pflanzen nichts anhaben können. Als Schädlingsschutz kannst Du einen Schneckenzaun oder ein Fliegennetz an Deinem Hochbeet anbringen.

7. Fehler: Trockenheit

Hochbeete können schnell austrocknen. Dies liegt einerseits an ihrer wasserdurchlässigen Konstruktion, aber auch daran, dass die Wurzeln der Pflanzen nicht in die Erde gelangen und die Zersetzung der Biomasse ebenfalls Wasser verbraucht. Deshalb solltest Du für eine ausreichende Bewässerung Deines Hochbeets sorgen. Gieße Dein Hochbeet täglich in den Morgenstunden am besten mit einer Gießkanne.