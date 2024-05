Hund Anspringen abgewöhnen: Mit diesen Tricks klappt es

Leider hilft es bei erwachsenen Hunden oft nicht mehr, das Anspringen nur zu ignorieren. Sie haben dieses Verhalten als lobenswert abgespeichert und assoziieren es mit positiven Gefühlen. Außerdem kann es vorkommen, dass Hund es als Interaktion oder Spielen deuten, wenn man sie beim Anspringen nur mit leichten Gesten wegdrückt. In diesem Fall macht es ihnen großen Spaß und sie werden es auch in Zukunft tun.

Eine Möglichkeit wäre es, dem Hund keinen Raum zu geben. Konkreter bedeutet es, nicht zurückzuweichen, sondern auf den Hund zuzugehen. Unterstützen kann es sein den Hund mit dem Arm abzublocken oder ihm vorsichtig, aber direkt, beide Arme ausgestreckt und mit den Handflächen zu Hund entgegenzuhalten. Eventuell stößt der Hund leicht mit dem Kopf dagegen, deswegen sollte die Geste nicht zu schwungvoll sein.

Hundehalter können das Anspringen mit einem Kommando wie "Sitz!" unterbrechen. Wichtig ist es, dass der Hund das Kommando gut beherrscht und ihn die Handlung am Springen hindert. Gelingt es, sollte der Hund ruhig gelobt werden, um das Verhalten zu stärken.

Möchte man Futter bzw. Leckerli beim Training des Hundes verwenden, dann bietet sich das auch bei der Abgewöhnung vom Anspringen an. Eine Variante wäre es dem Hund das Leckerli auf den Boden zu werfen, sodass er nicht springt. Dieses Vorgehen dient ebenfalls dazu, die Begrüßungssituation zu entspannen. Einfach Futter oder Leckerli bevor die Wohnung betreten wird in die Hand nehmen. Stürmt dann der Hund in der Wohnung auf einen zu und setzt zum Sprung an, kann man das Leckerli von sich weg in den Raum werfen. Während der Hund die erste Aufregung am Leckerli auslässt, kann man selbst in Ruhe ankommen und den Hund im Anschluss ruhig auf dem Boden begrüßen.

Zur Festigung des gewünschten Verhaltens sollte Dein Hund das Lob in Form von z. B. Leckerli, Dein Gesicht zur Begrüßung oder das Streicheln möglichst ohne Anspringen erreichen können.