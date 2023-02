Hund frisst Kot: Wa steckt hinter diesem Verhalten?

Fressen Hunde bei Spaziergängen im Wald, auf dem Feld oder in der Stadt den Kot von sich selbst, anderen Hunden oder Tieren, ist das für die Besitzer meist sehr unappetitlich.

Was das Fressen von Kot bei Deinem Hund bedeuten kann und welche Maßnahmen Du ergreifen kannst, erklärt Dir dieser Hunderatgeber .

Handelt es sich bei dem Tier um einen Welpen, dann sollten die Besitzer diesen aufmerksam beobachten und ihm möglichst abgewöhnen, alles zu fressen, was ihm vor die Schnauze kommt. Jedoch ist dieses Verhalten bei sehr jungen Hunden meist kein Zeichen für eine Erkrankung.

"Koprophagie" wird das Fressen von Kot in der Fachsprache genannt. Frisst der Hund den Kot von Pferden, anderen Hunden oder sich selbst, dann ist das zwar kein sehr außergewöhnliches Verhalten, aber es kann ein Indiz für ernsthafte Probleme des Hundes sein.

Auch für die Hundebesitzer birgt dieses Verhalten ihres Hundes einige Risiken. In extremen Fällen kann es zu Schmierinfektionen kommen. Sehr unangenehm ist auch der durch das Fressen von Kot entstehende Mundgeruch des Hundes. Mehr zu diesem Thema erfährst Du unter: " Dein Hund hat "Mundgeruch"? Diese Hausmittel helfen ".

Sehr problematisch ist die mögliche Medikamentenkonzentration im Kot. Wenn Hunde z. B. Pferdeäpfel verspeisen, kann es sein, dass diese sehr viel von den Stoffen aus Entwurmungsmitteln wie Ivermectin enthalten. Dieser Stoff ist schon in geringer Dosis vor allem für Hunde mit MDR1-Defekt besonders gefährlich, weil es bei diesen z. B. Erbrechen, Muskelzittern sowie Lähmungen verursacht und zum Tod des Tieres führen kann.

Möchten Halter ihren Hund am Kot-Fressen hindern, dann sollten sie zuerst herausfinden, warum ihr Vierbeiner diese Verhaltensstörung zeigt. Ebenso zu bedenken ist, welchen Kot der Hund frisst. Folgend sind mögliche Gründe aufgelistet, warum Hunde Kot fressen. Jeder Hund ist jedoch individuell, weswegen er nicht zu sehr verallgemeinert betrachtet werden sollte. Sind Halter sich unsicher, sollten sie einen Tierarzt um Rat fragen.

Bemerken Hundehalter, dass ihr Tier Kot frisst, dann sollten sie dieses genau beobachten. Tritt das Fressen von Kot wiederholt auf, könnte das Tier körperliche oder psychische Probleme haben.

Bei sonstigen Verhaltensauffälligkeiten oder Unsicherheiten empfiehlt sich, eine Untersuchung und ein Blutbild beim Tierarzt durchführen zu lassen. Vor allem, wenn der Hunde seinen eigenen Kot frisst, kann der Besuch beim Tierarzt sehr aufschlussreich sein.

Um an der richtigen Stelle beim Hund anzusetzen, sollten Hundebesitzer ihren Vierbeiner in einem Zeitraum von drei bis vier Wochen beobachten und sich notieren, wann der Hund was und wie viel zu fressen bekommt. Diese Dokumentation schließt auch Leckerli und Snacks mit ein. Zudem ist zu aufzuschreiben, wann der Hund Kot frisst, von welchem Tier der Kot stammt und wer bei ihm ist.

Möglicherweise erkennt in den Aufzeichnungen ein bestimmtes Muster, z. B. dass der Hund immer zu einer bestimmten Zeit Kot frisst oder das nur in der Gegenwart einer bestimmten Person tut. Bei zeitlichen Mustern handelt es sich um eine Mangelernährung oder Hunger. Scheint es an bestimmten Personenkonstellationen zu liegen, dann möchte der Hund wahrscheinlich Aufmerksamkeit erwecken.