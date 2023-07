Hund im Sommer abkühlen: 7 Tipps gegen Hitze

Ist es für Hunde zu heiß, besteht die Gefahr, dass sie einen Hitzschlag erleiden, sich in der Sonne verbrennen oder dehydrieren.

Sollte sich das Leckerli zu schnell auflösen, dann kann man einen Schraubdeckel einer Flasche ohne scharfe Kanten mit der Öffnung nach oben in das Wasser legen und das Leckerli dort hineinlegen. Hierbei sollte man jedoch Obacht geben, dass der Hund den Deckel nicht verschlucken kann.

Im Sommer ist es sehr wichtig, dass der Hund immer und überall Zugang zu ausreichend Wasser hat. Stelle gerne mehrere Schalen mit Wasser an verschiedene Stellen in der Wohnung und wechsle das Wasser täglich.

Achtung: Es ist normal, dass Hunde im Sommer fast doppelt so viel Wasser trinken. Hast Du jedoch das Gefühl, dass Dein Hund viel zu viel trinkt, dann solltest Du dringend einen Tierarzt aufsuchen und ihn untersuchen lassen. Übermäßiges Trinken kann ein Indiz für eine Erkrankung des Hundes sein.

Ähnlich wie bei einigen Menschen haben auch Hunde im Sommer weniger Hunger. Es bietet sich an, geringere Mengen Futter über den Tag verteilt zu verfüttern und eventuell noch zusätzliche Flüssigkeit ins Futter zu mischen.

Mit dem Hund am Strand: Was gibt es zu beachten?

Als kühler Snack für den Hund eignet sich spezielles Hundeeis. Mittlerweile lässt sich dieses auch käuflich im Internet, Handel und sogar in manchen Eisdielen erwerben. Allerdings ist es recht einfach, passendes Eis für den Hund selbst herzustellen.

Nicht jeder hat eine Klimaanlage zu Hause und kann die Wohnung auch bei hohen Temperaturen angenehm kühl halten. Stellt man Ventilatoren auf, dann sollte man darauf achten, dass diese nie direkt auf den Hund zeigen. Man kann dem Hunde jedoch auf anderen Wegen etwas Abkühlung in der Wohnung ermöglichen.

Legt man in Tücher eingewickelte Kühlakkus zum Liegeplätze des Hundes, kühlen diese ebenfalls. Wenn man keine Akkus hat, dann kann man Flaschen nicht ganz voll mit Wasser füllen und diese einfrieren.

Hunde brauchen kühle Plätze in der Wohnung. Es gibt verschiedenen Möglichkeiten diese für den Hund einzurichten. Geeignet sind Orte, die vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Hunde können sich in einem kleinen Hundepool auf dem Balkon, durch etwas Wasser in der Badewanne oder durch einen Gartenschlauch ebenfalls abkühlen. Jedoch sind manche Hunde wasserscheu und gehen nicht gerne baden.

Oftmals reicht es schon, den Hund mit einem leicht feuchten Waschlappen abzuwischen oder die Beine und den Bauch des Hundes zu befeuchten. Der Hund sollte jedoch nicht zu nass werden. Das Wasser in dem leicht feuchten Fell verdunstet und kühlt den Hund ab. Nur wenn dem Hund das gefällt, kann man ihn so mehrmals am Tag abkühlen.