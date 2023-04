Hund will nicht Gassi gehen: Diese Tipps helfen

Wenn ein Welpe nicht Gassi gehen möchte, dann ist das anfangs völlig normal.

Der kleine Hund wurde erst kürzlich von seiner Mutter getrennt und muss sich an sein neues Zuhause gewöhnen. Vor allem in der ersten Zeit ist die Wohnung oder das Haus dann ein sicherer Ort, welchen er gerade kennenlernt.

Kein Wunder, dass es ihn im ersten Moment ängstigt, das geschützte Heim zu verlassen und mit einer Masse an neuen Eindrücken konfrontiert zu werden. Außerhalb der Wohnung gibt es z. B. zahlreiche Gerüche von mehreren Tagen, laute Geräusche, sich bewegende Objekte und zu warmes oder kaltes Wetter. Was für die Halter vielleicht völlig normal ist, kann für den Welpen total überfordernd sein.

Hat der Welpe Angst oder wird es ihm zu viel, dann blockiert er an der Leine und weigert sich zu gehen. Die Stelle, wo der Welpe blockiert, kann einen Hinweis auf die möglichen Ursachen für dieses Verhalten geben.

Es wäre denkbar, dass der kleine Hund Angst hat bzw. unsicher ist, wenn er bereits in der Wohnung, an der Wohnungstür oder am Gartentor stoppt. Aufgrund von Unbehagen oder Angst weigern sich Welpen auch Treppen rauf oder runter zu laufen.

Hält der Welpe immer an der gleichen Stelle auf der Strecke, beispielsweise an einer lauten Kreuzung oder vor einem Park mit vielen Hunden an, dann spricht das dafür, dass ihn diese Situation samt ihrer Eindrücke überfordert. Welpen brauchen Zeit, um sich an neue Eindrücke zu gewöhnen und mit ungewohnten Situationen zurechtzukommen.

Bleibt der Welpe plötzlich stehen oder legt sich möglicherweise hin, dann könnte er ebenso erschöpft sein. Vermehrtes Hecheln und Zittern sind ebenfalls Anzeichen für Überanstrengung. Junge Hunde schaffen noch keine weiten Strecken, sodass schon eine kleine Runde um das Haus herum vollkommen ausreichen kann.

Bei der Welpenerziehung gilt es genau wie bei der Hundeerziehung dem Tier gegenüber viel Geduld, Ausdauer und Konsequenz zu zeigen.