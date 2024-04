Immer wieder ein Genuss: Für diese geniale Baked Feta Pasta brauchst Du nur 5 Zutaten

Fast jeder liebt die Kombination aus Nudeln, Käse und Tomaten. Wer auf seine Ernährung achtet, sollte die Soße für die Nudeln selber machen. Feta-Käse ist durch den hohen Protein-Anteil und Calcium-Gehalt eine gesunde Basis. In Kombination mit frischen Tomaten und hochwertigem Olivenöl bietet dieses cremig-würzige Rezept eine bewusste Alternative zu üblichen Fertigprodukten.

Das Trend-Rezept ist in der Zubereitung super einfach. Ein weiterer Vorteil ist, dass man nur wenige Zutaten benötigt. Bei der Zubereitung gibt es zwei Varianten. Entweder die Nudeln werden separat gekocht oder man entscheidet sich für die One-Pot-Pasta.

1. Schritt: Den Ofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze oder 200 Grad Umluft vorheizen.



2. Schritt: Etwas Olivenöl in eine Auflaufform geben und den Feta in die Mitte legen. Es ist wichtig, dass unter dem Käse Öl ist, da dieser sonst am Boden festbäckt. Drumherum die gewaschenen Tomaten verteilen. Wer mag, kann die Tomaten vorher halbieren.

3. Schritt: Die Knoblauchzehen hacken oder pressen und gleichmäßig darüber verteilen.

4. Schritt: Nun das Ganze gut salzen, pfeffern und würzen, dann alles großzügig mit Olivenöl beträufeln.

5. Schritt: Die Form circa 20 Minuten nach dem gewünschten Bräunungsgrad des Käses backen.

6. Schritt: Unterdessen die Nudeln im Salzwasser nach Packungsanweisung kochen.

7. Schritt: Die Auflaufform aus dem Ofen holen. Vorsicht, sie ist sehr heiß! Die abgetropften Nudeln dazu geben. Das Ganze gut vermischen und mit frischem Basilikum servieren.