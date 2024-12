Ingwer richtig lagern: Mit diesen einfachen Tipps hält die Knolle wochenlang

Angeschnittenen Ingwer gilt es feucht und kühl zu lagern. © 123rf/echeverriurrealuis

Die Lagerung der Knolle entscheidet maßgeblich über die Haltbarkeit. Wenn Ingwer kühl und dunkel gelagert wird, hält er sich über mehrere Wochen. Wird er einfach draußen in der Küche gelassen, trocknet er schnell aus und ist nicht mehr genießbar.

Ein heißer Ingwertee sorgt nicht nur in der Erkältungszeit für einen Booster des Immunsystems. Alle Fans von Sushi oder leckeren Shots greifen gern auf frischen Ingwer zurück. Dafür eignet sich am besten eine Knolle in Bio-Qualität, die im Kühlschrank in einer Dose, einem Frischhaltebeutel oder eingeschlagen in ein feuchtes Küchentuch lagert.

Ingwer zu trocknen oder die Wurzel einzufrieren sind zwei weitere Möglichkeiten die gesunde Knolle haltbar zu machen.

