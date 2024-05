Ist Deine Katze eifersüchtig? So erkennst Du es

Deutschland - Es ist nicht immer einfach zu verstehen, was in einer Katze vor sich geht. Zeigt sie sich jedoch aggressiv oder auch schmollend, kann Eifersucht dahinterstecken. Wie sich Eifersucht bei Katzen zeigt, welche Ursachen sie hat und wie Ihr diesem Verhalten vorbeugen könnt, erfahrt Ihr im nachfolgenden Katzen-Ratgeber .

So muss zwangsläufig auch nicht jede Katze eifersüchtig sein.

Verhalten sich Katzen plötzlich sehr besitzergreifend oder merkwürdig in Gegenwart eines neuen Familienmitglieds oder Haustieres, vermuten viele, dass ihr Stubentiger eifersüchtig ist.

Umso schlimmer, wenn dieser "Eindringling" auch noch im Mittelpunkt des Geschehens steht und viel Aufmerksamkeit erhält. In solchen Fällen ist das altbekannte soziale Gefüge für Katzen in ihren Grundfesten erschüttert.

Unsplash/Trà My

Manche Katzen schmollen im Stillen vor sich hin und ziehen sich bei Eifersucht zurück. © Unsplash/傅甬 华

Eifersucht äußert sich bei jeder Katze unterschiedlich.

In den meisten Fällen geht sie jedoch mit einer starken Veränderungen des normalen Verhaltens einher.

Das Temperament und der Charakter einer Katze entscheiden schließlich darüber, welchen Weg die Mieze wählt, um mit ihrem unguten Gemütszustand umzugehen.

Einige Katzen stellen ihre Eifersucht ganz offen zur Schau und gehen nicht selten sogar in die Offensive. Das heißt, sie lassen ihrem Unmut freien Lauf indem sie plötzlich unsauber werden und mit sogenanntem Protestharnen bzw. Protestkoten auf sich aufmerksam machen.

Auch kann es vorkommen, dass sich eifersüchtige Katzen den neuen Mitbewohner im Verborgenen schnappen und aggressiv werden, wenn gerade keiner hinschaut. Wieder andere tragen ihre Wut und Aggression in aller Öffentlichkeit aus, indem sie kratzen, beißen und fauchen.

Doch nicht alle Miezen reagieren so öffentlichkeitswirksam.

Schwieriger ist es, die Eifersucht bei jenen Katzen zu erkennen, die ihren Kummer in sich hineinfressen. Diese Kandidaten leiden stumm, ziehen sich schmollend in eine Ecke des Raumes zurück oder verweigern wiederholt ihr Futter. Manche verlieren sogar ihr Fell oder möchten nicht länger gestreichelt oder bespaßt werden. Auch Katzen, die unentwegt starren, wenn das neue Haustier gerade Zuwendung genießt, können in diesen stillen Augenblicken Eifersucht empfinden.

Der Umgang mit solchen sensiblen Katzen ist nicht gerade einfach. Umso größer ist die Gefahr, dass eine vom Wesen her ohnehin zurückhaltende Katze schnell übersehen wird und damit tatsächlich zu kurz kommt.

Da Katzen sehr unterschiedliche Wege kennen, um ihre Unzufriedenheit kundzutun, sind hier die typischen Anzeichen für Eifersucht noch einmal übersichtlich zusammengefasst.

Anzeichen, dass eine Katze eifersüchtig ist:

Zerstörungswut



Aggressives Verhalten gegen Menschen und Tiere

Unsauberkeit in Form von Protestpinkeln und -koten

Futterverweigerung und Gewichtsverlust

Anteilnahmslosigkeit

plötzliche Aufdringlichkeit

plötzliches Zwangsverhalten

Aber Achtung: All die hier genannten Symptome und Verhaltensänderungen können auch ein Indiz für eine ernsthafte Erkrankung sein. Zeigt Eure Katze eine spürbare Wesensveränderung, solltet Ihr zunächst ihren Gesundheitszustand unbedingt bei einem Tierarzt abklären lassen!