Ist es problematisch, wenn der Hund mit im Bett schläft?

Um nicht lange um den heißen Brei zu reden: Grundsätzlich ist es okay, wenn der Hund mit im Bett schläft. Jedoch gibt es bei diesem Thema einige "ABERs" und Voraussetzungen, damit der Schlaf für Tier und Mensch erholsam und unbedenklich bleibt. Welche, erklärt der Hunderatgeber .

Der schmiegt sich nicht mehr wie ein süßes Wollknäuel an einen, sondern eher wie ein riesiger Elefant und raubt einem so den Schlaf.

Konsequenz ist einer der wichtigsten Punkte in der Hundeerziehung . Denn wenn man es dem Hund wochen- oder monatelang erlaubt und dann plötzlich den Platz im Bett verweigert, versteht der Hund die Welt nicht mehr und wird Probleme haben, die neue Anweisung zu akzeptieren.

Wer sich nicht sicher ist, ob der gemeinsame Schlaf irgendwann zu Problemen führt, sollte besser von Anfang an darauf verzichten, den Hund mit ins Bett zu nehmen. Dann sollte man seinem Hund lieber einen kuscheligen alternativen Schlafplatz anbieten wie zum Beispiel dieses:

Auch der in Deutschland beliebte Hundeexperte Martin Rütter hat keine Bedenken, wenn der Hund mit im Bett schläft. Doch auch er fügt hinzu, dass das nur in Ordnung ist, wenn der Hund sich nicht für das Alphatier hält und das Bett nicht zu seinem Territorium macht, in dem er bestimmt, ob jemand hinein darf oder nicht.

Martin Rütter warnt allerdings davor, den Hund mit im Kinderzimmer schlafen zu lassen. Sowohl Kinder als auch Hunde sind schutzbedürftig und sollten nicht ohne Aufsicht allein gelassen werden.