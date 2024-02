Kaffeekanne reinigen: Die besten Hausmittel für eine saubere Kanne

Wer viel Kaffee trinkt, der dürfte es kennen: Man kippt sich den letzten Schluck des Heißgetränks in die Tasse und sieht unschöne, braune Stellen an der leeren Kaffeekanne. Reinigen wäre also mal wieder angesagt. Und damit das nicht zur nervtötenden Anstrengung wird, hat TAG24 ein paar Tricks parat.