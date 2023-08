Kakerlaken vertreiben: Das hilft gegen Schaben in der Wohnung

Kakerlaken in der Wohnung sind nicht leicht zu erwischen. Um eine unkontrollierte Ausbreitung der Schaben zu verhindern, gilt es schnell zu handeln. Welche Mittel bei der Bekämpfung von Kakerlaken helfen und wie die Allesfresser überhaupt ins Haus gelangen, ist gut zu wissen, um sie nachhaltig loszuwerden.

Nützliche Tipps gegen andere Schädlinge im Haus und in der Wohnung gibt es auf der Themenseite " Ungezieferbekämpfung ".

Kakerlaken sind nachtaktiv. Will man diesen Vorratsschädlingen an den Kragen, muss man sich schon etwas einfallen lassen. Küchenschaben sind mit ihren überaus langen Fühlern nicht nur optisch ein Graus, als Überträger von Krankheiten können sie auch die Gesundheit gefährden.

Kakerlaken leben am liebsten geschützt in Fugen oder Ritzen in der Nähe von Nahrungsquellen. © 123rf / Rhj2017

Die amerikanische, orientalische und deutsche Schabe unterscheiden sich zwar in ihrer Größe, doch sind sie allesamt bereits in deutschen Haushalten eingekehrt. Besonders lebensmittelverarbeitende Betriebe, Großküchen und Bäckereien sind Brutstätten für Schaben. Schnell können angrenzende Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen werden.

Kakerlaken lieben eine feuchte und warme Umgebung. Sie paaren sich bis zu viermal im Jahr und aus ihren Eiern schlüpfen in Windeseile neue Kakerlaken, die sich rasend schnell von Wohnung zu Wohnung ausbreiten können.

Wer Kakerlaken in der Wohnung findet, hat die unliebsamen Schaben meist durch Lebensmittel, Verpackungen wie Kartons und Tüten oder via Kanalisation eingeschleppt.

Kakerlaken bleiben dort, wo sie perfekte Lebensbedingungen vorfinden. Das hat meist nichts mit einer mangelnden Hygiene in den eigenen vier Wänden zu tun.