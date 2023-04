Karottenkuchen: Schnelles Rezept für saftigen Rüeblikuchen

Der leckere Gemüsekuchen passt nicht nur zum Osterfest, sondern kann das ganze Jahr über jede Kaffeetafel versüßen. Am besten probierst Du den Möhrenkuchen einfach selbst aus.

Vorbereitungen: Karotten waschen, schälen und raspeln. Den Backofen auf 180 Grad (Oder-/Unterhitze) vorheizen. Die Springform einfetten.



1. Schritt: Die Eier trennen. Das Eiweiß und einer Prise Salz in einer großen Schüssel mit einem Rührgerät kräftig aufschlagen, bis die Masse richtig schaumig ist.

2. Schritt: Den Zucker mit Butter und Eigelb in einer weiteren Schüssel cremig verrühren. Mehl, Backpulver und Mandeln vermischen. Das Gemisch nach und nach in die Schüssel und mit der Butter verrühren. Anschließend die Möhren und dann den Eischnee unterheben.

3. Schritt: Den Teig gleichmäßig in die Springform füllen und auf mittlerer Schiene für circa. 50 Minuten goldbraun backen. Um zu sehen, ob der Kuchen fertig ist, mit einem Holzspieß in die Mitte stechen. Bleibt nichts am Spieß hängen, dann ist der Kuchen durch.

4. Schritt: Den Kuchen leicht abkühlen lassen, vorsichtig aus der Form lösen und auf ein Gitter stellen. Den Puderzucker mit Zitronensaft vermischen, bis eine sehr dickflüssige und glatte Glasur entstanden ist. Nun den Karottenkuchen vollständig und gleichmäßig mit der Glasur überziehen. Gut trocknen lassen und servieren.