Kartoffeln pflanzen: Tipps für Garten und Balkon

Weitere hilfreiche Artikel für die Bepflanzung gibt es in der Rubrik Gartengestaltung .

Wolltest Du schon immer mal Grundnahrungsmittel aus eigener Ernte genießen, dann erfährst Du hier alles, was Du wissen musst über das Kartoffelnpflanzen:

Während man Kartoffeln natürlich auch säen kann, ist das Pflanzen, eigentlich Legen, Stecken oder Setzen von Kartoffeln in der Regel gängiger. Da das Säen keine Vorteile für Hobbygärtner hat, wird es in der Regel nur von Züchtern und Züchterinnen getan.

Abhängig von diesen beiden Aspekten ist das Pflanzen in der Regel zwischen März und Anfang Juni möglich.

Zudem eignen sich Kartoffeln gut in Mischkultur, da dies den Ertrag steigern soll und zudem vor Schadorganismen schützt.

Also: Darf man Erdbeeren nach Kartoffeln pflanzen? Nein, Erdbeeren sind keine idealen Folgefrüchte der Kartoffel . Sie sind zwar Flachwurzler und somit, was den Platz angeht, geeignet, allerdings sind Kartoffeln häufig Wirte für ganz bestimmte Pilze, die vor allem Erdbeeren schaden können.

Kompost anlegen: So wird aus Abfall schwarzes Gold

Schritt 3: Kartoffeln pflanzen: Abstand und Tiefe sind dabei zu beachten. Lege die Kartoffeln - vorgekeimte mit dem Trieb nach oben - mit Abständen von 30 bis 35 Zentimeter etwa zehn Zentimeter tief in die Erde.

Hast Du den richtigen Platz mit guten Bedingungen gefunden, kann es auch schon losgehen. Um Kartoffeln zu pflanzen, benötigst Du am besten unbehandelte Bio-Kartoffeln. Diese enthalten keine Anti-Keim-Mittel. Außerdem hilfreich ist ein Handhäufler oder eine Gartenhacke.

Schritt 5: Anhäufeln: Hacke gegebenenfalls Unkraut zwischen den Reihen und häufle dann Erde auf den Pflanzen an. Dafür schiebst Du mit einer Harke die Erde um die Pflanzen zur Pflanze hin, sodass Haufen entstehen. Dieses Anhäufeln sorgt für eine schnellere Erwärmung und ein schnelleres Wachstum.

Übrigens : Gegossen werden muss nach dem Pflanzen in der Regel noch nicht, da zu dieser Jahreszeit die Wintererde noch recht feucht ist und der Regen häufig ausreicht.

Tipp : Abends ist das Anhäufeln am einfachsten, da sich die Blätter nach oben richten und sie dadurch nicht von der Erde gestört werden.

Schritt 7: Etwa zehn Tage später können die Kartoffeln geerntet werden. Am besten geht das bei Töpfen mit praktischen Öffnungen.

Auch auf dem Balkon kann man Kartoffeln pflanzen. Im Topf, oder eher großen Kübeln, sowie in Pflanzsäcken lassen sich Kartoffeln auch ohne Garten und Gemüsebeet setzen:

Geerntet werden können die Kartoffeln in der Regel ungefähr nach drei Monaten. Erkennen tust Du den Zeitpunkt am Absterben oder Verdorren der Pflanze, die dann gelblich bis bräunlich aussieht. Grabe dann eine Kartoffelpflanze aus und versuche, eine Kartoffelknolle zu entfernen. Ist das ganz einfach möglich, kannst Du auch die restlichen mit einer Grabegabel ernten. Dafür stichst Du mit etwas Abstand in die Erde um die Pflanze herum ein und hebst diese aus der Erde.

Lasse die Kartoffeln dann einen Tag in der Sonne nachtrocknen und lagere sie dann kühl - bei etwa fünf Grad - und dunkel, damit sie nicht keimen. Zu niedrige Temperaturen lassen die Stärke in der Kartoffel zudem zu Zucker werden.