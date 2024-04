Katze an Freigang gewöhnen: So klappt es!

Freigänger-Katzen gelten in der Regel als ausgeglichener und robuster als Artgenossen, die in Wohnungshaltung leben. Schließlich kommt der Aufenthalt in der Natur auch dem Naturell von Katzen sehr entgegen. Ob und wann die Mieze jedoch nach draußen darf, hängt von einigen Voraussetzungen ab.