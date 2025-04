Katze duckt sich immer beim Streicheln: Warum tut sie das?

Solch eine Katze duldet die Hand nur für einen kurzen Moment oder hat andere Körperzonen, an denen sie das Streicheln bevorzugt.

Was ist passiert?

Die Katze duckt sich immer beim Streicheln weg und wenn man nicht aufpasst - zack, hängen ihre Krallen in der eigenen Haut. Autsch!

Sie kommt zu Dir, aber Deine Katze duckt sich immer beim Streicheln weg? Dann probiere etwas anderes aus!

Manche Katzen verhalten sich distanziert zu Streicheleinheiten und mögen es nicht, hinter dem Kopf, geschweige denn am Rücken, angefasst zu werden.

Dagegen ist das Kraulen an der Kopfseite, am Kinn oder Hals meist für sie in Ordnung, aber nur, solange sie das wollen. Katzen lieben es, die Kontrolle zu behalten.