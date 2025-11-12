Katze liegt auf der Heizung? Diese 3 unterschätzten Gefahren solltest Du kennen

Katzen legen sich gern auf die Heizung, wo es so schön warm ist. Doch das kann schmerzhaft enden. Tipps und Infos zum Thema jetzt auf TAG24.

Von Sonja Hollaender

Katzen lieben es auf der warmen Heizung zu entspannen. Doch leider ist das nicht ganz ungefährlich, wie dieser Katzenratgeber erklärt. Im Fokus stehen drei Hauptprobleme: Die Heizung wird zur Krallenfalle, die Katze verbrennt sich an der Heizung und die Heizungsluft sorgt für trockene Schleimhäute.



Das Wichtigste in Kürze Gefahr durch Krallenfallen : Katzen können mit den Krallen in Heizungsabdeckungen hängenbleiben und sich verletzen.

: Katzen können mit den Krallen in Heizungsabdeckungen hängenbleiben und sich verletzen. Verbrennungsrisiko : Heiße Heizkörper können die Pfoten der Katze verbrennen.

: Heiße Heizkörper können die Pfoten der Katze verbrennen. Trockene Luft : Heizungsluft führt zu trockenen Schleimhäuten und kann Atemprobleme verursachen.

: Heizungsluft führt zu trockenen Schleimhäuten und kann Atemprobleme verursachen. Schutzmaßnahmen: Alternative Liegeplätze wie Katzenhängematten anbieten, Luftfeuchtigkeit erhöhen, engmaschige Schutzgitter verwenden.



Die Katze bleibt in der Heizung hängen

Immer wieder passiert es, dass Katzen mit ihren Krallen in der Heizung hängenbleiben. © 123RF/tashka2000 Viele Heizungen sind oben mit einem schmalen Gitter versehen. Dies dient eigentlich zum Schutz, damit nichts in die Rillen fallen kann.

Doch gerade Heizungsabdeckungen können Samtpfoten zum Verhängnis werden. Denn sie können sich mit den Pfoten darin verfangen, wenn die Katze von der Heizung hinunterspringt und sie mit den Krallen in der Heizung hängenbleibt. Die Folge können sehr schmerzhafte Verletzungen sein. Kein Gitter ist auch keine Lösung: Ist kein Schutz auf der Wärmequelle und die Samtpfote rutscht ab oder gerät zwischen die Heizungsrippen, kann sie sich ebenfalls ernsthaft verletzten.

Katzen können sich an der Heizung ihre Pfoten verbrennen

Ein weiteres Problem ist, dass sich Katzen die Pfötchen verbrennen können. Das passiert zwar glücklicherweise selten, kann jedoch vorkommen, wenn man die Heizung im tiefsten Winter sehr hoch einstellt. Insbesondere dann, wenn man die Heizung gerade erst angestellt hat, die Katze sich kurz danach auf die Heizung legt und der Heizkörper dann innerhalb von kurzer Zeit extrem heiß wird.



Eine Decke ist keine wirkliche Alternative, um die Katze auf der Heizung zu schützen, denn die kann wegrutschen. © 123RF/tashka2000

Trockene Heizungsluft sorgt für trockene Katzennase



Ein drittes Problem ist trockene Heizungsluft. Nicht nur Menschen leiden unter der trockenen Luft im Winter, auch Katzen. Wer zu Hause viel heizt, riskiert trockene Schleimhäute. Heizungsluft kann bei Katzen Atemwegsbeschwerden oder Erkältungen hervorrufen. Neben regelmäßigem Lüften sollte man daher für genügend Feuchtigkeit in den Innenräumen sorgen.

Katze liegt immer auf der Heizung: Wie kann ich sie schützen?