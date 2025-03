Katze streckt ihren Po in die Höhe: Was steckt hinter diesem Verhalten?

Hebt Deine Katze ständig ihren Popo hoch, wenn du sie streichelst? Im Katzenratgeber erfährst Du, was hinter dem Verhalten steckt. | Jetzt auf TAG24!

Von Sonja Hollaender

Beim Kennenlernen direkt den Rücken zudrehen? Was bei Menschen als unhöflich gilt, ist bei Katzen ein wahres Vertrauenssignal. Wenn die Katze dazu ihr Hinterteil hebt, kann es als Einladung zum Streicheln verstanden werden.



Kaum fängt man an zu streicheln, hebt die Katze ihren Popo. © Unsplash / Christin Hume An der Körperhaltung einer Katze kann man vieles ablesen, auch ob ihr die Streicheleinheit gefällt. Die meisten Katzen lieben es, am hinteren Rücken, insbesondere am Schwanzansatz gekrault zu werden. Das erkennt man dann daran, dass die Katze ihr Hinterteil und ihren Schwanz hebt – manchmal so hoch, dass sie fast auf ihren Pfotenspitzen steht. Manche Katzen senken dazu noch ihren Oberkörper samt Kopf.

Dass Katzen ihren Po heben, wenn sie gestreichelt werden, ist ein ganz normales Verhalten, das vermutlich jeder schon einmal beobachtet hat. Daher nehmen viele es als selbstverständlich hin. Doch was steckt eigentlich dahinter? Der Katzenratgeber erklärt, was es damit auf sich hat.

Deshalb zeigt Dir Deine Katze ihren Hintern

Für das Verhalten, wenn die Samtpfote sich mit ihrem Po zu dir dreht und ihn in die Höhe streckt, kann es verschiedene Gründe geben:

Katze reckt den Po hoch zum Kennenlernen

Beim gegenseitigen Beschnuppern finden Katzen einiges über ihr Gegenüber heraus. © 123RF/nilsjacobi

Ähnlich wie Hunde, die sich zur Kommunikation am Hinterteil beschnuppern, nutzen auch Katzen die Analregion, um etwas über ihre Artgenossen herauszufinden. Denn in diesem Bereich sitzen auch bei Katzen zahlreiche Duftdrüsen, die vieles über die Katze preisgeben, etwa über die Stimmung, das Alter oder das Geschlecht.

Streckt die Katze zur Begrüßung also ihren Po und ihren Schwanz in die Höhe, signalisiert sie: Ich bin bereit, beschnuppert zu werden und möchte, dass wir uns kennenlernen. Dieses Verhalten wird auch gegenüber Menschen gezeigt.



Katze hebt das Hinterteil, wenn sie rollig ist

Wenn die Katze ihren Po hebt, kann es auch ein Anzeichen dafür sein, dass sie paarungsbereit ist. Beim Paarungsakt streckt sie ihr Hinterteil in die Höhe und knickt den Schwanz zur Seite, damit der paarungswillige Kater den Akt vollführen kann.

Dieses Verhalten tritt aber seltener auf, wenn man die Katze streichelt, sondern eher, wenn sie rollig ist und ein für sie interessanter männlicher Artgenosse in unmittelbarer Nähe ist.



Katze streckt ihren Po der umsorgenden Mutter entgegen

Jungkatzen strecken ihren Po in die Höhe, um von der Mutter abgeleckt zu werden. © 123RF / Sbworld8

Ein weiterer Grund für das in die Höhe strecken ihres Hinterteils ist ein mehr oder weniger instinktives Verhalten aus der Säugezeit: Katzenmütter lecken ihre Kitten nicht nur ab, um sie zu säubern, sondern in der Analregion auch um den Stuhlgang der kleinen Wollknäule zu stimulieren. Streichelt man Katzen am Hinterteil ahmt man also unbewusst das Verhalten des Muttertiers nach und löst so auch bei adulten Katzen ein vertrautes Gefühl aus. Wie auch schon zu Welpenzeiten heben Katzen dann ihren Po in die Höhe.



Fazit: Es ist ein positives Signal, wenn Katzen ihr Hinterteil heben