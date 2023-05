Katze streicheln: Machst Du diese Fehler bei Deiner Katze?

Viele Katzen lieben es, gestreichelt zu werden. Doch dabei kann man so einiges falsch machen. Worauf Du beim Streicheln einer Katze achten solltest, erklärt Dir dieser Katzenratgeber .

Dieser Ratgeber stellt Dir die häufigsten Fehler beim Streicheln von Katzen vor und erklärt, worauf Du bei Deiner Katze in Zukunft achten solltest.

Doch auch wenn die Katze erst die Nähe zu ihren Besitzern gesucht hat, kann es passieren, dass sie plötzlich die Ohren anlegt, die streichelnde Hand angreift oder ausweicht bzw. davonläuft. Diese Verhalten der Katze stellt manche Katzenhalter vor die Frage, was sie falsch gemacht haben.

Manche Katzen sind vom Charakter her sehr distanziert und halten ihre Besitzer lieber auf Abstand. Eine solche Katze duckt sich immer beim Streicheln und flieht, sobald man ihr zu nah kommt.

Wer eine Katze streichelt, meint es in den meisten Fällen gut. Es gibt jedoch einiges, was viele Katzen beim Streicheln nicht mögen. Das können unbewusste Versehen der streichelnden Person, aber auch absichtliches Ignorieren der Signale und Körpersprache der Katze sein.

Die perfekte Technik beim Streicheln für alle Katzen gibt es jedoch nicht. Es kommt immer auf die spezielle Katze und ihre Vorlieben an.

Am besten probiert man vorsichtig verschiedenen Bewegungen beim Streicheln aus. Die Mieze zeigt sehr schnell, was ihr gefällt und welche Technik sie nicht mag.

Jede Katze hat jedoch eigene Vorlieben und empfindliche Körperzonen, welche Katzenhalter bei ihrem Tier mit der Zeit herausfinden werden. Je besser die Beziehung zu den Bezugspersonen der Katze ist, desto eher lässt sich die Mieze an empfindlichen Stellen streicheln.

An anderen Stellen wiederum mögen Katzen überhaupt nicht, wenn sie angefasst werden.

Katzen werden an manchen Körperstellen gerne gestreichelt. Die Körperzonen, wo die meisten Katzen mit Vergnügen gestreichelt werden, nennt man auch "katzogene Zonen".

Achtung: Ändert sich die Vorliebe der Katze jedoch schlagartig, kann es sein, dass sie Schmerzen an dieser Stelle hat. Bei einem solchen Verdacht empfiehlt es sich, die Katze in einer Tierarztpraxis untersuchen zu lassen.

Es ist egal, wie süß die Katze manchmal aussieht, Katzenbesitzer sollten ihre Mieze nicht in jeder Situation streicheln. Gerade beim Fressen und Schlafen kann das von ihr ungewollte Streicheln die Katze stressen, was auch Verhaltensstörungen zur Folge haben kann.

Neue Katzen müssen sich oft erst an die andere Umgebung und die neuartigen Eindrücke gewöhnen, sodass sie sich in der ersten Zeit auch von den Haltern distanzieren. Wird der Katze ausreichend Zeit gegeben, dann ist das eine gute Grundlage für das Vertrauen in der Katze-Mensch-Beziehung. Sobald sich die Katze sicher und geborgen fühlt, werden ihre ersten Aufforderungen zum Kuscheln folgen.

Katzenfreunde sollten eine Mieze niemals zum Streicheln zwingen, sie dafür verfolgen oder festhalten.

In der Regel kommt die Katze auf die Besitzer zu, wenn sie Zuneigung und Nähe braucht.

Am besten sind entspannte Situationen, z. B. mit einer Decke auf dem Sofa zu liegen. Eine entspannte und nicht fordernde Körperhaltung wirkt auf die Katze sehr einladend. Besser ist es auch, sich auf Augenhöhe mit dem Tier zu befinden.

Kommt sie dann zu einem, sollte man beim Streicheln stets aufmerksam bleiben, um der Katze nicht wehzutun oder den Punkt zu erkennen, wenn die Katze nicht mehr gestreichelt werden will.