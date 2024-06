Katze trinkt zu wenig: Viele Katzenbesitzer machen diesen schlimmen Fehler

Denn in der wilden Natur könnte das Wasser durch Blut oder andere Teile der Beute verunreinigt sein, weswegen sie es vermeiden direkt dort zu trinken.

Katzen trinken instinktiv nicht an ihren Futterstellen.

Katzen decken ihren Wasserbedarf am Tag, in dem sie sehr oft kleine Schlucke trinken. Nassfutter trägt ebenfalls einen Teil zum Flüssigkeitshaushalt des Tieres bei. Außerdem steigern Hitze und trockenes Futter den Durst Deiner Katze.

Im Handel sind Doppelnäpfe in den verschiedensten Ausführungen erhältlich, welche die Halter von Katzen dazu verleiten, Wasser und Futter nebeneinander aufzustellen. Doch das ist alles andere als ideal für die Tiere.

Der Wassernapf und die Futterschale sollten in einem größeren Abstand zueinander stehen. Beide Schalen dürfen sich nicht in der Nähe des Katzenklos befinden. In den Doppelnäpfen könnte man der Katze trockenes und nasses Futter anbieten und das Wasser woanders platzieren.

Außerdem bietet es sich an, mehrere Wassernäpfe in der Wohnung verteilt aufzustellen, um die Katze zu animieren, mehr zu trinke.

Es ist sehr wichtig, dass die Näpfe sauber sind und die Katze immer Zugang zu frischem Wasser hat.