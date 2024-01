Katzen, die nicht haaren: Diese 7 Rassen verlieren kaum Fell

Allerdings gibt es einige Katzenrassen, die dafür bekannt sind, weniger Haare zu verlieren als andere. In der Regel sind es Kurzhaarrassen. Manche von ihnen sind sogar für ihr dickes und besonders weiches Fell bekannt.

Katzenhaare sind überall. Man findet sie auf Möbeln, auf dem Boden und an der Kleidung. Wie schön wäre es denn, eine Katze zu haben, die keine Haare verliert.

Ihr Zuhause teilt die Samtpfote sich am liebsten mit einem Artgenossen.

Dadurch, dass die Shpynx kaum Fell hat, sollte sie als reine Hauskatze gehalten werden. In der kalten Jahreszeit friert sie schnell, aber auch extreme Sonne ist für die empfindliche Haut der Katze gefährlich.

Die Rasse ist in der Regel menschenfreundlich, neugierig und aktiv. Was sie besonders macht, ist nicht nur ihre aufmerksame und anhängliche Art, sondern auch ihr Aussehen.

Obwohl sie von Weitem aussieht als würde sie kein Fell haben, hat auch sie einen leichten Flaum, der die nackte Haut bedeckt. So verliert auch die Nacktkatze ab und zu mal ein feines Haar.

Am liebsten teilt sie ihr Zuhause mit einem Artgenossen. So hat sie immer jemanden zum Toben und Kuscheln.

Durch ihre Größe und vor allem Körperlänge erinnert sie fast schon an eine kleine Raubkatze.

Sie ist fast schon temperamentvoll und geht ihrer Neugierde in allen Dingen nach.

Dieser Katze sollte es an Platz und Klettermöglichkeiten also nicht fehlen. Ihr Traumzuhause verfügt über Freigang und einen flauschigen Spielgenossen.

Sie sind aktiv und brauchen täglich Beschäftigung. Am liebsten spielen sie mit ihrem Zweibeiner oder jagen mit einem Artgenossen durch ihr Revier.

Die Siamkatze hat eine ganz besondere Musterung. Durch die dunklen Tupfer am Kopf, den Ohren und den Pfoten hat sie einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Ihre leuchtenden Augen sind nur das i Tüpfelchen zu ihrem bestechenden Look!

Sie sind sehr aktiv und möchten ihrer Neugier gerne jederzeit freien Lauf lassen. Am liebsten tun sie das in einem großzügigen Zuhause mit Freigang.

Die Russisch Blau ist eine zierliche Katze, die typischerweise ein grau-blaues Fell hat. Allerdings gibt es die Rasse auch in andere Farben.

Die Orientalisch Kurzhaar hat ein sehr markantes Gesicht mit großen Ohren. © 123RF / Liamest

Die Orientalisch Kurzhaar ist sehr drahtig gebaut. Es gibt sie in den verschiedensten Farben und Fellmustern. Typischerweise ist ihr Fell sehr kurz und liegt eng am Körper an.

Sie ist eine sehr menschenbezogene Katze und fokussiert sich stark auf ihren Zweibeiner. Außerdem wird sie oft als sehr neugierig und offen wahrgenommen.

Am liebsten entdeckt sie ihr Umfeld und erkundet ihr Revier.

Das macht sie am liebsten in der Begleitung eines Artgenossen.

Die gegenseitige Fellpflege und das gemeinsame Spielen macht das Katzenglück für diese Rasse perfekt!