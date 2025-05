Katzen erziehen: Ist das möglich?

In der Wohnung sind ein Kratzbaum oder eine Kratzfußmatte die besten Alternativen, damit die Süßen ihr Kratzbedürfnis zielgerichtet ausleben können. So werden Möbel, Teppiche oder Tapeten nicht zum Schlachtfeld der kleinen Kratztiger.

Schraubt Eure Erwartungen an die lieben Stubentiger nicht all zu hoch. Der kleine Tiger daheim ist nun einmal kein Hund, der im Leben eine Vielzahl an Kommandos lernt. Aber ein Mindestmaß an guter Erziehung ist wohl den allermeisten Katzen beizubringen.

Mit klaren Regeln, guten Kratzalternativen, positiver Bestärkung und viel Geduld kann der Mensch Katzen durchaus erziehen.