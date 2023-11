Katzen-Erziehung: Diese 5 Fehler sollest Du unbedingt vermeiden

Wer bei der Katzen-Erziehung diese 5 Fehler vermeidet und lieber auf Geduld und positive Verstärkung mit Belohnungen setzt, wird viel Freude mit und an den Samtpfoten haben.

Klare Regeln bieten Katzen die beste Orientierung, was sie dürfen und was eben nicht.

Nicht nur Kitten können etwas lernen. Auch ältere Katzen sind durchaus in der Lage, sich neue Verhaltensmuster anzueignen.

Mit ein paar Tipps und Tricks zur Katzen-Erziehung lässt sich aber ein harmonisches Miteinander erreichen. Vertrauen ist das A und O in der Beziehung zwischen Tier und Mensch.

Wichtig: eine Katze ist kein folgsamer Hund . Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, lässt sie sich schwer wieder davon abbringen.

Wenn die Mieze etwas angestellt hat, sollte sie zur Bestrafung nicht angeschrien werden. Da ist die Katzen-Erziehung der Kinder-Erziehung ganz ähnlich: wer am lautesten schreit, hat nicht automatisch recht.

Katzen haben ein äußerst gutes Gehör. Selbst wenn sie tief und fest schlafen, hören sie uns dennoch. Ersparen Sie dem Tier zu laute Musik oder lautes Schreien: Denn diese Geräusche nimmt es dreimal so laut wahr.

Neigt die Katze zum Protestpinkeln, ist es keine moderate Form der Bestrafung, sie mit dem Kopf in den Urin zu tunken. Damit kann die Katze nichts anfangen. Somit wird sie nichts an ihrem Verhalten ändern, da sie es nicht versteht.

Am Ende ist eine Katze immer noch ein domestiziertes Raubtier, das seinen ganz eigenen Kopf und Instinkt hat. Wer Katzen ein bestimmtes Verhalten antrainieren möchte, sollte auf jeden Fall jede Menge Zeit mitbringen.

Eine Ecke in der Küche abseits von lauten Küchenmaschinen bietet sich dafür an. Ob Katzen Milch, Schokolade oder rohen Fisch vertragen, erfahren Katzenbesitzer im Artikel " Giftig für Katzen: Diese Lebensmittel sollten nicht im Napf landen! "

Wenn Besitzer mit ihrer Katze überfordert sind, stehen leider immer wieder das Tierheim oder sogar das Einschläfern als vermeintlich einfache Lösungen parat. „Funktioniert“ die Katze nicht so, wie es der Mensch gerne hätte, wird häufig das Tier als Problem angesehen.

Dabei liegt die Ursache des Problems häufig in der fehlerhaften Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Auch die Haltungsbedingungen gilt es auf den Prüfstand zu stellen. Häufig ist das Urinieren außerhalb der Toilette, das unerwünschte Kratzen an Gegenständen und aggressives oder sehr ängstliches Verhalten ein sehr deutlicher Hinweis, dass es unserer Katze an etwas fehlt.



Mit Geduld und Verständnis für das Tier lassen sich unerwünschte Verhaltensweisen der Katze in den meisten Fällen zum besseren wenden. Wird gewünschtes Verhalten sofort belohnt, ist das eine positive Verstärkung, welche der Katze ein gutes Gefühl gibt.