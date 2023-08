Katzenfutter selber machen: Diese Zutaten gehören nicht ins Futter

Katzen sind wahre Feinschmecker - und dadurch meist sehr wählerisch. © Unsplash/Laura Chouette

Bevor man sich an die Herstellung von selbst zubereitetem Katzenfutter heranwagt, ist zunächst einiges an Hintergrundwissen erforderlich.

Denn so verlockend es auch ist, Miezi zukünftig nur noch mit Gourmet-Gerichten zu verwöhnen, so aufwendig und anspruchsvoll gestaltet sich häufig die Herstellung dieser feinen Speisen.

Denn zum einen sind Katzen (wie alle Haustiere) auf eine ausgewogene Ernährung angewiesen. Zum anderen gelten die Stubentiger als sehr anspruchsvoll, wenn es ums Futter geht.

Auch ist jede Katze anders und hat unterschiedliche Bedürfnisse, die mit dem Futter abgedeckt werden müssen. Ist das Kätzchen noch sehr klein oder schon ein Senior? Ist sie als Freigänger viel draußen oder doch eher eine gemütliche Wohnungskatze? Und mit welcher Art Futter kam sie bereits in Kontakt?

All das sind Fragen, die vor der eigentlichen Zubereitung des Futters geklärt sein müssen. Andernfalls läuft man Gefahr, dass die viele Mühe und Zeit in der Küche am Ende ... nun ja, für die Katz' ist.