Katzenminze: Wie wirkt Catnip bei Katzen?

Durch den Geruch von Katzenminze in Spielzeugen oder von der puren Pflanze scheinen Katzen wie auf Drogen in einen Rauschzustand versetzt zu werden. Sollten sich Katzenbesitzer über die Wirkung der Minze Gedanken machen?

Im Internet kursieren lustige Videos von Katzen unter Einfluss von "Catnip" (übersetzt: Katzenminze), in denen sie wild durch die Gegend rennen, exzessiv ihr Spielzeug bearbeiten oder versuchen, ihre Halluzinationen zu fangen. Für den Trip reicht es meist schon aus, wenn die Mieze kurz an Katzenminze riecht oder leckt.

Das Aroma von Katzenminze wirkt auf Katzen spielanregend, aktivierend und verstärkt den Bewegungsdrang. Manche Katzen hingegen werden von der Wirkung ganz ruhig und müde. In seltenen Fällen erhöht Katzenminze die Aggressivität. Meistens wollen die Katze an der Minze lecken, sich an ihr reiben oder sich in ihr wälzen. Die Mieze lässt sich dann nur schwer davon abhalten. Wie immer gilt, wenn die Katze etwas möchte, dann macht sie es auch.

Behandelt man ungenutztes Spielzeug, den Kratzbaum und weiteres Zubehör mit Katzenminze, dann werden diese für die Mieze wieder interessant. Außerdem hat Katzenminze aufgrund ihrer produzierten Pheromone eine stark anziehende Wirkung, weswegen sie sich gut eignet, um Katzen z. B. aus dem Raum oder in die Transportbox zu locken. In der Natur dienen Katzen der Pflanze wahrscheinlich zur Vermehrung, da ihre Klausenfrüchte am Fell der Katze hängen bleiben und dadurch ausgebreitet werden.

Wie lange die Wirkung bei Katzen anhält, variiert von Tier zu Tier. Der Normalzustand kann bei der Mieze schon nach fünf Minuten oder erst nach mehr als einer Stunde einsetzen. Spätestens nach zwei Stunden sollte sich die Katze wieder beruhigt haben.

Oftmals müssen sich Katzen nach dem ekstatischen Rausch und dem intensiven Spielen erholen und schlafen sehr lang. Danach wird der Stubentiger erst nach einiger Zeit wieder auf die Minze reagieren.

Die Reaktionen auf Katzenminze fallen unterschiedlich stark aus. Außerdem wirkt sie nicht bei jeder Katze. Auch auf manche Groß- und Wildkatzen hat die Minze einen Effekt. Für Hunde ist Katzenminze weder wirkungsvoll noch giftig.