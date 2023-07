Kleine braune Käfer in der Wohnung: So wirst Du die Schädlinge wieder los!

Auf der Fensterbank, im Küchenschrank oder in der staubigen Ecke im Schlafzimmer – kleine, braune Käfer finden sich überall in der Wohnung. Bei diesen Schädlingen handelt sich wahrscheinlich um Brotkäfer.

Brotkäfer sind weltweit verbreitet und treten das ganze Jahr über in Erscheinung, aber am aktivsten sind sie im Februar, Juni und September.

Die braunen Schädlinge sind nicht nur im privaten Haushalten, sondern ebenso in Bäckereien, im Lebensmittelhandel, in Mühlen sowie in Archiven und Bibliotheken zu finden. Brotkäfer fressen nicht nur Brot, sondern viele stärkehaltige und trockene Lebensmittel. Aufgrund ihrer Ernährungsweise nennt die Larve des Brotkäfers auch Bücherwurm.

Ein Brotkäfer Befall wird in den meisten Fällen erst spät erkannt, denn einzelne Käfer sind mit bloßem Auge schwer zu sehen.

Brotkäfer sind braun, haarig und fallen mit einer Körpergröße von 2 bis 3 Millimetern kaum auf. Ihr Körper ist oval geformt und sie besitzen sechs Beine. Außerdem haben die Nagekäfer zwei Fühler am Kopf.

Tote Brotkäfer in der Küche oder an anderer Stelle in der Wohnung sind ein Indiz dafür, dass die Käfer kürzlich ihre Eier abgelegt haben.

Ihre in etwa 0,4 Millimeter großen Eier legen sie in Brot und andere Lebensmittel. Die geschlüpften Larven haben einen braunen Kopf und einen weißen Körper, welcher ebenso haarig ist. Sie können bis zu 5 Millimeter groß werden. Im Larvenstadium verursachen die Brotkäfer den größten Schaden, denn sie fressen fast alles, was an trockenen Lebensmitteln zu finden ist.

Brotkäfer werden meistens unbemerkt mit dem Lebensmittelkauf in die Wohnung eingeschleppt. Da die erwachsenen Käfer fliegen können, gelangen sie auch durch offene Fenster oder Türen in den Haushalt.

An diesen Indizien lässt sich ein Brotkäfer Befall erkennen:



kleine (stecknadelgroße) Löcher in den Verpackungen und in den Nahrungsmitteln selbst



Larven in Tüten, Schachteln oder in den Lebensmitteln

lebende oder tote Käfer, z. B. in der Küche oder auf der Fensterbank

Kokons, Larvenkot oder Gespinste in den Nahrungsmitteln



Durch das Aufstellen von Pheromonfallen für Brotkäfer kann überprüft werden, ob ein Befall vorliegt. Die Fallen eignen sich jedoch nicht zur vollständigen Bekämpfung, denn es werden nur die männlichen Tiere angelockt.