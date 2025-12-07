Kokosmakronen Rezept: Diese Geheimzutat macht sie perfekt weich

Saftige Kokosmakronen sind ein Gedicht, wenn sie denn nicht steinhart aus dem Ofen kommen. Diese Geheimzutat macht die Konsistenz der leckeren Nascherei perfekt.

Saftige Kokosmakronen sind schnell gemacht und schmecken auch mit einer Zucker-Alternative. © 123rf.com/ildipapp

Sie zählen zu den absoluten Klassikern in der Weihnachtsbäckerei: Kokosmakronen.

Zur Vorweihnachtszeit gehören Duft und Geschmack von festlichem Essen & Trinken einfach dazu. Doch passionierte Hobby-Bäcker wissen: Man braucht zwar nur wenig Zutaten und auch die Zubereitung ist nicht so schwer, aber trotzdem bleiben saftige Kokosmakronen für viele Naschkatzen ein unerreichbarer Traum.

Mit einer weiteren Zutat könnte es gelingen, dass die staubtrockenen Klumpen dieses Jahr ein saftig leckeres Weihnachtsgebäck werden.

Quark ist die Zutat, die den großen Backerfolg verspricht.

Und alle Freunde des süßen Genusses, die Kalorien zählen müssen oder aus gesundheitlichen Gründen lieber eine Zucker-Alternative bevorzugen, können auch Xylit (Birkenzucker) verwenden.

Der TAG24-Ratgeber zeigt, wie es geht und saftige Kokosmakronen bald auch auf Deinem Weihnachtsteller landen können.



