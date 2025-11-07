Küchenschränke reinigen: Dieses Mittel hilft gegen hartnäckige Fettablagerungen

Mit Waschsoda fettige Küchenschränke reinigen: Mit diesem Geheimtipp kannst Du stark verschmutzte Küchenschränke reinigen. – Jetzt auf TAG24 lesen!

Von Sonja Hollaender

Wer kennt sie nicht, die fettigen Oberflächen auf den Küchenschränken? Dieser Schmutzfilm ist alles andere als hygienisch und erfordert eine gründliche Reinigung. Doch das graue Gemisch aus Fett und Staub erweist sich oft als so widerstandsfähig, dass viele vor der Aufgabe zurückschrecken. Erfahre hier, wie Du dem hartnäckigen Fettfilm erfolgreich zu Leibe rückst. Weitere Haushaltstipps zu verschiedenen Themen gibt es im Reinigungsratgeber.

Das Wichtigste in Kürze Stark verschmutzte Küchenschränke lassen sich mit einer Mischung aus Waschsoda und warmem Wasser effektiv reinigen. Trage die Mischung mit einem Schwamm oder einer alten elektrischen Zahnbürste auf, lasse sie kurz einwirken und wische den Schmutz ab. Für weniger hartnäckigen Schmutz genügt oft Spülmittel. Spezialreiniger sind in der Regel nicht nötig.

Küchenoberschränke reinigen mit Waschsoda

Mit Hilfe von Waschsoda kannst Du stark verschmutzte Küchenschränke reinigen. © 123RF/natalliaustsinava Soda, chemisch Natriumcarbonat, ist ein Salz der Kohlensäure und hat einen etwas höheren pH-Wert als Natron.

In Form von Waschsoda gibt es das weiße Pulver in der Drogerie oder im Supermarkt meist als Großpackung günstig zu kaufen und ist vielseitig im Haushalt einsetzbar. Stark verschmutze Küchenschränke reinigen: Materialien

etwas warmes Wasser

Waschsoda

Spülschwamm

Gummihandschuhe



Wichtig: Um den Hautkontakt mit Soda zu vermeiden, sollten bei der Reinigung Handschuhe getragen werden.

Stark verschmutzte Küchenschränke reinigen: Anleitung

1. Schritt: Etwa 100 Milliliter warmes Wasser in eine kleine Schale füllen. 2. Schritt: Ein paar Esslöffel Soda hinzugeben, bis eine breiig-flüssige Konsistenz entsteht.

3. Schritt: Die Mischung nun mit einem Spülschwamm auf dem Schrank verteilen, etwas einwirken lassen. 4. Schritt: Binnen kurzer Zeit löst das Waschsoda den Fettfilm an – jetzt kannst Du den kompletten Dreck mit der rauen Seite des Schwamms ganz einfach abwischen.

Wenn der Fettfilm sich nicht entfernen lässt, hilft Soda. © 123RF/Jean-Paul

Tipp: Falls Du eine alte elektrische Zahnbürste hast, kannst Du diese zweckentfremden und Dir somit die harte Armarbeit etwas erleichtern. Den Aufsatz der Zahnbürste einfach in die Soda-Mischung dippen und den Küchenschrank in kreisenden Bewegungen reinigen.

Küchenoberschränke entfetten: Weitere Reinigungsmittel

Ist der Fettfilm noch nicht allzu alt und damit noch eher dünn, reicht schon etwas Spülmittel aus, um ihn zu beseitigen. Dazu einfach auf einen mit warmem Wasser getränkten Schwamm einen Klecks Spülmittel geben und die Flächen abwischen.

Lohnen sich spezielle Fettlöser aus der Sprühflasche?