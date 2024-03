Lässt sich Staub dauerhaft reduzieren?

Was genau Hausstaub ist, wo er herkommt, aber vor allem, wie Du ihn loswirst und Staub dauerhaft reduzieren kannst, findest Du in diesem Ratgeber.

Umso wichtiger also, dass man die richtigen Maßnahmen ergreift, die Staubschichten gründlich zu beseitigen, um so dauerhaft weniger Staub in den eigenen vier Wänden zu haben.

Gerade – jedoch nicht nur – die zehn Prozent der Bevölkerung, die an einer Hausstauballergie leiden, sollten Staub reduzieren. In der Wohnung kann er allergische Reaktionen auslösen und die Atemwege beanspruchen.

2. Schritt: Erst anschließend sollte gesaugt werden. So verhindert man, dass Staub herumgewirbelt wird und kürzlich gewischte Flächen wieder mit Staub bedeckt werden. Stattdessen sorgt man so dafür, dass nur noch der wenige Rest-Staub herumgewirbelt werden kann.

Während Teppiche Staubfänger sind, wird der Staub auf ihnen nicht so sehr aufgewirbelt wie beispielsweise auf festem, glattem Boden, da der Staub in Teppichen festsitzt.

Auch die klassischen Staubwedel werden gerne unterschätzt. Sie funktionieren ebenfalls durch statische Aufladung, dank welcher der Staub an ihnen hängen bleibt. So können gerade schlecht erreichbare Ecken und Winkel, wie auf Schränken und unter Möbeln, von Staub befreit werden.

Staub hat in trockener Luft bessere Möglichkeiten, sich zu verbreiten. In feuchter Luft wirbeln sie dagegen nicht so leicht umher. Um das Staubaufkommen in Deinem Zimmer möglichst gering zu halten, kannst Du daher die Luftfeuchtigkeit dort etwas erhöhen.

Achte darauf, nicht für zu hohe Feuchtigkeit zu sorgen, das kann Schimmel begünstigen.