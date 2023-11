Lebkuchen selber machen: Diese 3 Rezepte sind einfach und so lecker

Viel Ruhe, viel Zucker, viele Gewürze – das macht Lebkuchen aus. Das Grundrezept für Lebkuchen-Plätzchen ist relativ gelingsicher.



Zutaten



200 g Honig

100 g Zucker

50 g Butter

300 g Mehl

200 g gemahlene Mandeln



2 TL Lebkuchengewürz

1 EL Pottasche

optional: Kuvertüre, Zuckerguss, Lebensmittelfarbe zum Verzieren



Zubereitung

1. Schritt: Zuerst Honig, Zucker und Butter in einem Topf erwärmen, sodass sich die Zuckerkristalle lösen und alle Zutaten eine homogene Masse bilden. Am besten viel rühren, damit nichts anbrennt.

2. Schritt: Nun die trockenen Zutaten vermischen, also Mehl, gemahlene Mandeln und das Lebkuchengewürz. Die Pottasche sollte erst in zwei Esslöffeln Wasser aufgelöst werden.

3. Schritt: Die gelöste Pottasche, die trockenen Zutaten und die süße Masse zusammengeben und zu einem glatten Teig kneten.



4. Schritt: Der Teig muss nun gekühlt werden. Dazu einfach den Teig in eine fest verschlossene Dose oder dicht in Frischhaltefolie einpacken und ab in den Kühlschrank – am besten über Nacht, mindestens aber 4 Stunden.

5. Schritt: Nun geht es ans Ausstechen. Dazu den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und mit verschiedenen Förmchen die Lebkuchen-Plätzchen ausstechen.

6. Schritt: Den Backofen vorheizen und die Plätzchen für etwa 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze backen. Dann am besten einen Schaschlikspieß in die Plätzchen stecken, wenn noch feuchter Teig dran haftet, weitere 5 Minuten backen.

Tipp: Damit die Lebkuchen nicht zu hart werden, am besten eine kleine feuerfeste Schüssel Wasser mit in den Ofen stellen, damit die Luftfeuchtigkeit höher ist.

7. Schritt: Der letzte Schritt ist wohl der spaßigste: das Dekorieren. Mit Zuckerguss (pur oder mit Lebensmittelfarbe eingefärbt) oder Kuvertüre kann man die Plätzchen nun nach Belieben verzieren.