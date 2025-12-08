Leckere Butterplätzchen wie von Oma: Dieses Rezept gelingt Dir garantiert
Plätzchen backen kann jeder. Mit diesem einfachen 1-2-3-Rezept ist der Grundteig für schnelle Butterplätzchen im Handumdrehen fertig. Wenn der Duft dieser Klassiker durchs ganze Haus zieht, kommt mit Sicherheit Weihnachtsstimmung auf.
Weitere kulinarische Inspirationen zur Weihnachtszeit und leckere Ideen gibt es auf der Themenseite Weihnachtsrezepte.
Diese Plätzchen brauchen nur 3 Zutaten
Wer kein geborener Meisterbäcker ist und sich doch einmal ans weihnachtliche Naschwerk heranwagen möchte, ist mit einem einfachen und gelingsicheren Mürbeteig Rezept zum Plätzchen backen gut beraten.
Dafür braucht es nicht viele Zutaten, um genau zu sein nur drei: Mehl, Butter, Zucker. Wer kein Nudelholz besitzt, nimmt einfach ein robustes ebenmäßiges Trinkglas zum Ausrollen.
Ein einfacher Plätzchenteig, der wie bei Oma schmeckt, geizt nicht mit Butter und Zucker.
Butterplätzchen Rezept: Zutaten
Mit einem Arbeitsaufwand von zehn Minuten ist der Teig zum Plätzchenbacken blitzschnell hergestellt. Die Menge reicht für ungefähr zwei Bleche Weihnachtsplätzchen. Wer Teig und Plätzchen noch eine bessere Konsistenz verpassen möchte, knetet noch ein Ei in den Teig.
Zutaten:
- 100 g Zucker
- 200 g Butter
- 300 g Mehl
Einfache Plätzchen: Zubereitung in 5 Schritten
1. Schritt: Zuerst werden die trockenen Zutaten in einer Schüssel vermischt und in der Mitte eine Mulde geformt.
2. Schritt: Jetzt die Butter und optional ein Ei hinzugeben. Den Teig zu einem glatten Teig kneten.
3. Schritt: Damit die Plätzchen besser aufgehen, darf vorab auch 1 TL Backpulver unters Mehl gesiebt werden.
4. Schritt: Dann geht's gut eingewickelt in Klarsichtfolie oder in ein Bienenwachstuch ab für eine Stunde in den Kühlschrank.
5. Schritt: Nun bemehlst Du die Arbeitsfläche, damit der Teig nicht kleben bleibt. Nach dem gleichmäßigen Ausrollen können die Plätzchen ausgestochen werden. Platziere sie auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech und lass die Schmuckstücke bei 180 °C je nach Dicke für ungefähr zehn Minuten in den Ofen wandern.
Die fertigen Weihnachtsplätzchen einfach auf dem Küchenrost abkühlen lassen, weiter verzieren oder pur genießen.
Kleiner Tipp: Als Schmankerl in einem selbst gebastelten Adventskalender (z. B. in Säckchen) erfreuen die einfachen Plätzchen Groß und Klein. Abgepackt in hübschen Tüten eignen sie sich auch bestens als kleine DIY Nikolaus-Überraschung.
Butterplätzchen verfeinern: 3 Tipps
Dieses uralte Mürbeteig-Rezept darf natürlich gern ein wenig verfeinert werden.
1. Tipp: weniger Zucker - Meist reichen auf diese Menge Mehl auch schon 60 bis 70 g Zucker aus. Oder wer ganz auf Kristallzucker verzichten möchte, greift einfach zu zwei sehr reifen Bananen und zerdrückt diese, bevor Mehl und Butter hinzukommen. Auch Xylit ist eine beliebte Alternative zum Haushaltszucker.
2. Tipp: Gewürze - Wer den würzigen Duft der Weihnacht liebt, gibt seinem Teig einfach ein wenig Zimt, Vanille oder Kardamom hinzu.
3. Tipp: verzieren - Nach dem Backen eignet sich eine Schokoglasur, um die Plätzchen noch ein wenig optisch aufzupeppen. Dafür wird einfach ein Stück Blockschokolade im Wasserbad geschmolzen und mit dem Ende eines Löffels filigran und kreativ auf den fertigen Plätzchen verteilt. Hier kann sich jeder nach Lust und Laune austoben. Natürlich ist auch die gute alte Zitronenglasur, bestehend aus Zitronensaft und gesiebtem Puderzucker, ein wahrer Plätzchen-Deko-Klassiker.
Noch ein paar bunte Streusel obendrauf und fertig sind die eigens kreierten Kunstwerke. Einfach, aber lecker!
Titelfoto: 123rf.com/Anastasiia Murina