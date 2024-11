Luftigen Pizzateig selber machen: So wird er perfekt

Das handelsübliche Mehl Type 405 und Type 550 eignet sich gut zum Pizza backen. Wer an das italienische Original jedoch so nah wie möglich herankommen möchte, sollte zu dem speziellen Mehl Type 00 greifen. Dieses enthält mehr Gluten, also natürliches Klebereiweiß. Dieses sorgt dafür, dass der Teig besonders elastisch wird.

Neben dem Löffelchen Zucker als Nahrung fühlt sie sich in einer warmen Umgebung am wohlsten. Am besten wird sie daher in einer kleinen Schale mit lauwarmem Wasser aufgelöst und sofort zum Teig gegeben.

Damit die Hefe in Ruhe arbeiten kann, wird sie für mindestens eine Stunde, besser drei Stunden abgedeckt in einer Schüssel an einen warmen Ort gestellt. Ein Raum, in dem Zugluft herrscht, ist zu vermeiden, denn das nimmt die Hefe übel. Ein Platz auf der Heizung bietet sich an, sofern diese nicht zu warm eingestellt ist. Doch auch ein Platz auf der Fußbodenheizung im Bad kann beispielsweise ein guter Ort sein, um den Teig in der Schüssel für die benötigte Zeit gehen zu lassen.

Noch besser: Pizzateig am Vortag zubereiten

Wer nicht so viel Zeit hat, kann Pizzateig mit Hefe auch bequem am Vortag zubereiten. Dabei werden die Zutaten nach Rezept miteinander verknetet und der Teig für eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur gehen gelassen. Danach kommt er für 24 Stunden abgedeckt in den Kühlschrank.

Bevor der Teig jedoch weiter zur Pizza verarbeitet wird, sollte man ihn dennoch eine bis zwei Stunden vor dem Backen bereits wieder aus de Kühlschrank nehmen, damit er Zimmertemperatur annehmen kann.