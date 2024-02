Luftiger Zebrakuchen: Optisch ein Highlight, aber die Zubereitung ist trotzdem so einfach

Der Zebrakuchen ist super fluffig und ein echter Hingucker auf Deiner Kaffeetafel. © 123RF/nadianice

Die Vorbereitungen für das Familientreffen, den Geburtstag oder ein anderes Event können manchmal ganz schön stressig sein. Zusätzlich aufwendige Kuchen oder Torten für den besonderen Anlass zu backen, raubt schließlich noch die letzten Nerven.

Gehe die ganze Sache entspannter an und beeindrucke Deine Gäste am Kaffeetisch mit dem schicken Zebrakuchen. Der Zebrakuchen sieht zwar raffiniert aus, aber dessen Zubereitung ist super einfach. Es handelt sich um einen einfachen Rührteig, wie er auch für Marmorkuchen gemacht wird. Das besondere Muster entsteht durch die Art, wie der Teig in die Form gefüllt wird.

Das genaue Rezept für den gestreiften Zebrakuchen bekommst Du von TAG24.

