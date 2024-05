Maikätzchen: Sind sie wirklich gesünder und robuster als andere Katzen?

Obwohl am Maikatzen-Mythos nicht viel dran ist, werfen viele Katzenhändler im Frühjahr ordentlich die Werbetrommel an und versuchen, die Verkaufszahlen mit lockenden Maikatzen-Angeboten anzukurbeln.

Wer einen Hund oder eine Katze kaufen möchte, sollte weniger auf den Geburtsmonat achten, sondern viel mehr auf folgende Dinge:

Jungtiere dürfen der Mutter nicht zu früh entrissen werden. Eine Jungkatze sollte mindestens zwölf Wochen alt sein, bevor man sie zu sich holt. Kann man früher Katzen kaufen, ist der Händler vermutlich äußerst unseriös und mehr an Deinem Geld als am Katzenwohl interessiert. Finger weg!

Betrachte den äußerlichen Zustand der Katze. Sieht sie gesund aus? Ist das Fell in Ordnung? Hat die Katze Wunden oder ist extrem ängstlich? All das kann etwas darüber aussagen, wie gut die Tiere gepflegt wurden.

Wenn man das Gefühl hat, ein Tierhändler kümmert sich nicht um die Katzen, will nur das große Geld machen oder quält die Tiere sogar, sollte man sich unbedingt an die Polizei wenden.

Und in Anbetracht der Tausenden Katzen im Tierheim empfiehlt es sich so oder so, lieber diesen Katzenseelen ein neues Zuhause zu schenken, statt bei einem Onlineverkäufer bzw. Züchter zu kaufen.