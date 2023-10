Make-up-Flecken aus Kleidung entfernen: Diese Hausmittel helfen

In vielen Make-up-Produkten sind Öle und Fette enthalten, die ärgerliche Flecken auf der Kleidung hinterlassen. © 123rf / Gottalot

Im Gesicht ist Make-up hübsch anzusehen. Viele Frauen sowie mancher Mann fühlen sich damit attraktiver und selbstbewusster.

Auf der Kleidung sind Mascara, Lidschatten, Lippenstift und Co. dagegen alles andere als schön. Solche Make-up-Flecken sind schnell passiert: beim hektischen Anziehen, beim Umarmen einer anderen Person oder die Schminke fällt einem einfach aus der Hand.

Und wie es im Leben häufig so ist, entstehen die Flecken genau dann, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann. Die gute Nachricht ist: Viele Make-up-Flecken lassen sich mit Mitteln entfernen, die in den meisten Haushalten bereits vorhanden sind.

Wie man Make-up-Flecken aus der Kleidung entfernen kann, erfährst Du jetzt.



