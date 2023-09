Matcha Latte Rezept: So einfach kannst Du Dir den grünen Wachmacher selber machen

Der Geschmack von Matcha Latte wird in Japan als Umami beschrieben. © 123rf/happylark

Im Sommer zur Erfrischung, im Winter zum Erwärmen, bei Müdigkeit als Stimmungsaufheller - gibt es etwas, was Matcha nicht kann? Mit seiner dunkelgrünen Farbe sieht er sogar exotisch aus. Das Getränk wird auch hierzulande immer populärer und zeigt, wie gut Matcha schmecken kann!

Der Geschmack wird in Japan ''Umami''’ genannt, was wortwörtlich übersetzt ''Wohlgeschmack'' bedeutet. Diesen Wohlgeschmack kannst Du Dir ganz einfach selber zubereiten! Trink Matcha Latte vor allem am Morgen, dann wirst Du den Tag mit Fokus und Energie beginnen. Zwischendurch liefert Dir Matcha immer wieder neuen Antrieb, da er aufputschend wirkt.

