Omas saftiger Nusskuchen mit Schokolade: Die Zubereitung ist so einfach

Ob in Kastenform, auf dem Blech oder als Gugelhupf: Dieses Nusskuchen-Rezept gelingt einfach immer!

Der Duft von herrlichem Nusskuchen mit Schokolade erinnert direkt an Kindheitstage bei Oma. Mit einer köstlichen Tasse Kaffee oder Tee ist der weltbeste Nusskuchen auch noch heute ein beliebter Klassiker.

7. Schritt: Zu einem köstlichen Nusskuchen gehört natürlich auch eine Glasur aus Schokolade. Hierfür kannst Du je nach Wunsch Vollmilch oder weiße Kuvertüre im Wasserbad erwärmen. Gib die Kuvertüre im Anschluss nicht sofort auf den Nusskuchen, sondern lass diese lieber noch 2 Minuten stehen. So wird die Kuvertüre wieder etwas dicker und lässt sich noch besser auf dem Nusskuchen verteilen.

6. Schritt: Nachdem der Kuchen goldbraun gebacken ist, sollte er noch ca. 10-15 Minuten in der Kastenform verbleiben. Im Anschluss kannst Du den Nusskuchen mithilfe eines Messers aus der Form herauslösen. Nun sollte der Kuchen noch 2-3 Stunden abkühlen, bevor Du ihn fertig dekorieren kannst.

5. Schritt: Nachdem der Teig cremig gerührt ist, kippst Du diesen vorsichtig in die eingefettete Kastenform. Jetzt muss der Nusskuchen nur noch für eine Stunde in den Backofen und schon ist er fertig!

4. Schritt: Vermische Mehl, Backpulver sowie die gehackten und gemahlenen Nüsse zunächst in einer separaten Schüssel miteinander. Im Anschluss gibst Du das Mehlgemisch Stück für Stück in den anderen Teig hinein und verrührst beide Komponenten mit dem Rührgerät zu einem cremigen Teig.

3. Schritt: Füge der Butter-Zuckermasse nun Salz, Vanillezucker und etwas Nussaroma hinzu und vermixe die Zutaten miteinander. Dann werden die Eier vorsichtig in den Teig gegeben und es wird kräftig weiter gerührt.

2. Schritt: Gebe nun die 200 Gramm Butter in eine Rührschüssel und verknete diese mit dem Rührgerät zu einer geschmeidigen Masse. Im Anschluss gibst Du den Zucker in die Schüssel und rührst die Buttermasse dabei stetig weiter.

1. Tipp: Für den nussigen Extrakick kannst Du den Kuchen auch zusätzlich mit gerösteten Haselnüssen verfeinern. Dafür röstest Du einfach gehackte Haselnüsse in der Pfanne, bis diese knusprig braun sind und gibst sie dann auf die Kuvertüre-Schicht.

2. Tipp: Für Schokofans eignet sich auch die Zugabe von Kakaopulver in den Teig. Hierfür ersetzt Du einfach 50 Gramm der angegebenen Weizenmehlmenge mit Kakaopulver. Zusätzlich kannst Du auch Schokoraspeln oder -drops in den Teig rühren.

3. Tipp: Für einen winterlichen Genuss kannst Du Deinen Nusskuchen auch mit weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt oder Kardamom verfeinern. Passend dazu lassen sich nicht nur geröstete Haselnüsse, sondern auch Walnüsse, Mandeln oder Macadamianüsse als Kuchentopping sowie im Teig verwenden.

4. Tipp: Das saftige Nusskuchenrezept eignet sich auch hervorragend als Tortenboden. Hierfür gibst Du den fertigen Teig einfach in eine Springform und teilst den abgekühlten, fertigen Kuchen im Anschluss in zwei Hälften. So lassen sich im Handumdrehen köstliche Cremetorten, wie beispielsweise ein Giotto-Kuchen, herstellen.

5. Tipp: Für fruchtige Abwechslung kannst Du auch Kirschen oder Heidelbeeren in Deinen Nusskuchen einbacken. Hierfür verwendest Du am besten 70 Gramm Kirschen oder Heidelbeeren aus dem Glas. Hebe die Früchte einfach vorsichtig unter Deinen Teig, bevor Du diesen in die Kuchenform füllst.