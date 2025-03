Perfekte Anzuchterde selbst machen: So wachsen Deine Pflanzen noch besser

Wer etwas Geld sparen oder genau wissen will, was er seinen Sämlingen und Jungpflanzen zum Gedeihen gibt, kann Anzuchterde selber machen. Das bedarf gar nicht viel.

Günstig und umweltfreundlich: Mit wenigen Zutaten lässt sich Aussaaterde selber machen. © 123RF/forenius

Für eine schnelle Wurzelbildung und ein kräftiges Austreiben benötigen Samen und Stecklinge genau die richtigen Bedingungen.

In normaler Blumenerde finden sie diese nicht. Sie ist lehmig und grob, verfügt über eine nicht optimale Drainage, und ist zudem sehr nährstoffreich.

Werden junge Pflanzen in ihr gezogen oder gepflanzt, bilden sich kaum Wurzeln, jedoch lange und weiche Stiele.

Besser geeignet ist Anzuchterde. Sie ist luftig und locker, keimfrei und kann viel Wasser speichern. Außerdem ist sie nährstoffarm. Dadurch können sich Wurzeln kräftiger und verzweigter bilden.

Für ein kräftiges Austreiben und Gedeihen sollten junge Pflanzen aus Samen und Stecklingen also nicht in herkömmlicher Blumenerde, sondern stattdessen in Aussaaterde gezogen werden.