Perfekte italienische Nudeln: Gehört Öl ins Nudelwasser?

Viele geben Öl ins Nudelwasser, damit die Nudeln nicht verkleben. Kocht man so die perfekte italienische Pasta oder versaut man sich so das Spaghettigericht?

Reste des Öls, die beim Abgießen an den Nudeln hängen bleiben, umgeben die Nudeln außerdem mit einem Film, der verhindert, dass sie sich mit der Soße verbinden.

Italienischen Köchen stehen dabei vermutlich die Haare zu Berge. Im Grunde ist es eine absolute Verschwendung des guten Öls, denn das schwimmt oben auf dem Wasser und wird beim Abgießen der Nudeln mit in den Ausguss gespült.

Leckere Nudeln, etwas Salz und einen guten Schuss Olivenöl ins Nudelwasser - diese Rezeptur scheint für viele Deutsche für "echte italienische Pasta" zu stehen. Hauptgrund für die Zugabe des Öls soll der Effekt sein, dass die Nudeln nicht so stark aneinander kleben, aber es soll auch für einen besseren Geschmack sorgen.

Am besten rechnet man mit mindestens einem halben bis ganzem Liter pro 100 Gramm Nudeln, um sie zu kochen. Wichtig ist es außerdem, die Nudeln vor allem direkt zu Anfang, aber auch während des Kochens immer wieder ordentlich umzurühren, damit sie nicht zusammenpappen.

Nudeln abschrecken? No, no, no

Nach dem Kochen sollte man Nudeln auf keinen Fall abspülen!



Abgesehen davon, dass die Nudeln dann kalt werden, wäscht man dadurch auch die Stärke ab, die dafür sorgt, dass die Nudelsoße besser haftet.

Mehr Infos dazu unter: Nudeln abschrecken - ja oder nein?