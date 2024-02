Perfekte Ofenpommes: Diese Zutat macht Pommes extra knusprig

Ratgeber - Wer keine Fritteuse zu Hause hat, muss auf den Backofen zurückgreifen, um leckere Fritten zu erhalten. Nur leider ist allzu oft das Ergebnis alles andere als das, was man sich erhofft hat. Doch das muss nicht sein. Denn wer einige Tricks aus diesem Ratgeber beachtet, kann leckere Ofenpommes ganz einfach selber machen.

Doch für all diese Probleme, unter denen selbstgemachte Ofenpommes häufig leiden, gibt es einige Tricks, die für ein crunchiges Pommes-Erlebnis sorgen.

Was man jedoch nicht will, sind fettige, schlaffe und damit alles andere als knusprige Fritten.

Die meisten stimmen wohl darin überein, dass Pommes am besten schmecken, wenn sie außen gut gewürzt und knusprig, innen jedoch noch ganz weich sind.

Doch worauf kommt es überhaupt bei guten Fritten an?

Pommes Frites aus dem Backofen stehen in keinem guten Ruf. Die selbstgemachten Fritten würden darin zu feucht und labberig und selbst die altbekannte Tiefkühlware kommt trotz gegenteiliger Versprechen in der Röhre oft an ihre Grenzen.

Je nachdem, wie knusprig die Pommes am Ende sein sollen, ist es wichtig, die Kartoffeln in möglichst dünne Stäbchen zu schneiden. Je schmaler die Fritten sind, desto mehr reduziert dies die Backzeit und umso knuspriger wird das Ergebnis.

Nachdem die Pommesstifte in der gewünschten Breite zugeschnitten wurden, werden diese in einem Sieb gründlich unter laufendem Wasser abgewaschen. Auf diese Weise wird bereits einiges an Stärke entfernt, die sonst später dafür sorgen würde, dass die Pommes weich bleiben.

Danach gibt man die Pommes in eine große Schüssel und übergießt sie mit sehr heißem Wasser, bis alles bedeckt ist. Die noch rohen Fritten lässt man nun ca. 10 bis 15 Minuten darin schwimmen. So löst sich noch mehr Stärke heraus. So werden die Pommes später knuspriger.