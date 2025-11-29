Perfekte Vanillekipferl: Mit diesen Geheimtipps werden sie besonders lecker
Vanillekipferl verzaubern den Gaumen und bringen schon durch ihren Duft eine einzigartige Weihnachtsstimmung in die eigenen vier Wände. Mit diesem Vanillekipferl Rezept kannst Du sofort loslegen.
Die besten Vanillekipferl-Rezepte verzichten auf die Zugabe von Eiweiß, um die perfekte Konsistenz beim Backen zu erzielen. Wer also zartschmelzende Kipferl backen möchte, sollte die Eier trennen und nur das Eigelb verwenden.
Weitere weihnachtliche Köstlichkeiten – herzhaft oder süß – findest Du unter Weihnachtsrezepte.
Vanillekipferl Rezept
Geheimtipp für perfekte Vanillekipferl: Einen besonderen Geschmack bekommen die Vanillekipferl, wenn Du sie in Vanillezucker anstatt in Puderzucker wälzt.
Vanillekipferl: Zutaten
- 500 g Mehl
- 400 g kalte Butter (in Flöckchen)
- 250 g gemahlene Mandeln
- 150 g Zucker
- 1 Eigelb
- 2 Vanilleschoten (das Mark herauskratzen)
- 100 g Puderzucker zum Dekorieren
Vanillekipferl: Zubereitung
1. Schritt: Alle Zutaten (bis auf den Puderzucker) werden miteinander vermengt, bis ein glatter Teig entsteht.
2. Schritt: Der Teig wird in eine Frischhaltefolie oder ein Bienenwachstuch gewickelt und darf für mindestens eine Stunde im Kühlschrank erkalten.
3. Schritt: Ein Stück des Teiges abteilen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer ungefähr vier Zentimeter (im Durchmesser) dicken Rolle rollen. Von der Rolle ein bis zwei Zentimeter große Stücke abschneiden und die Scheiben zu einem Halbmond formen.
4. Schritt: Nun sehr dicht auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und bei 175 Grad (Umluft) zehn bis 15 Minuten in den Ofen schieben.
5. Schritt: Die fertigen Kipferl herausnehmen und einige Minuten auskühlen lassen. Wenn sie noch leicht warm sind, mithilfe eines Siebs mit Puderzucker bestreuen. So hält er am besten.
Tipp: Wichtig ist, die Vanillekipferl erst ein wenig abkühlen zu lassen, damit sie beim Anheben nicht brechen.
5 Tipps für perfekte Vanillekipferl
1. Tipp: Die Butter muss kalt sein.
Deine Vanillekipferl brechen oder zerbröseln leicht? Dagegen hilft kalte Butter.
Das heißt, auch wenn sie schwerer mit den anderen Zutaten zu vermischen ist, sollte man die Butter nicht für die Zubereitung erwärmen, sonst werden die süßen Weihnachtsplätzchen brüchiger. Um die Zubereitung etwas zu vereinfachen, einfach kleinere Stücke oder Flocken nach und nach in die Schüssel geben, dann klappt's auch mit dem Teig herstellen.
Außerdem sollte man wirklich Butter, keine Margarine verwenden.
2. Tipp: Den kühlen Teig rasch verarbeiten.
Nachdem der fertig geknetete Teig für ein bis zwei Stunden in Frischhaltefolie eingewickelt im Kühlschrank ruhen durfte, nimmst Du Dir ein Stück Teig ab und legst den Rest wieder in den Kühlschrank, damit er bis zur finalen Verwendung auch richtig kalt bleibt.
Hintergrund ist auch hier: Die Butter sollte kalt verarbeitet werden, damit die Vanillekipferl nicht brechen.
3. Tipp: Vanillekipferl nicht zu lange backen.
Eine kurze Backzeit ist wichtig, um perfekte Vanillekipferl zu bekommen. Daher muss man in den letzten Minuten sehr vorsichtig sein, denn schon 3 Minuten können 3 Minuten zu viel sein. Also: Ab einer Backzeit von 10 Minuten das kostbare Ofengut im Auge behalten, meist sind sie nach 10 oder 12 Minuten schon fertig.
Dabei sollte man auch beachten, dass Vanillekipferl nach dem Auskühlen noch etwas aushärten, also nicht verunsichern lassen, wenn sie noch etwas zu weich erscheinen.
4. Tipp: Das Mark echter Vanilleschoten verwenden.
Wer statt einem günstigen Vanillezucker echte Vanille in den Teig gibt, wird den Unterschied am Ende schmecken. Zwar ist das Mark einer echten Vanilleschote teurer, aber diese Investition wird sich lohnen.
Nach ein paar Tagen intensiviert sich das Vanillearoma der fertigen Kipferl noch einmal merklich.
5. Tipp: Vanillekipferl haltbar machen
Aufbewahrt werden die vollständig abgekühlten Vanillekipferl am besten in einer Keksdose. Ein paar Apfelschnitze schützen die Weihnachtsplätzchen vor dem Austrocknen.
Und wer noch auf der Suche nach einem persönlichen Geschenk für die Liebsten ist, schnappt sich einfach ein Einmachglas, befüllt es mit Vanillekipferln und dekoriert es noch ein wenig weihnachtlich.
TAG24 wünscht gutes Gelingen und eine besinnliche Adventszeit.
