Pommes selber machen: Geheimtipps für knusprige Fritten

Knusprig müssen sie sein. Und aromatisch. Leckere Fritten frisch frittiert bekommt man zum Glück nicht nur in der Imbissbude – das geht auch zu Hause!

Goldgelb und kross – so müssen Pommes aussehen. © 123RF/Brent Hofacker

Wer Pommes selber machen möchte, denkt sicher gleich an Backofenpommes. Doch selber frittieren ist gar nicht so schwer.



Entweder besorgt man sich dafür eine Friteuse oder man schnappt sich eine geeignete Pfanne oder einen Topf.

Damit die Pommes kross, aber nicht matschig oder zu trocken werden, muss man einiges beachten.

Wichtig für die richtige Zubereitung sind beispielsweise die Kartoffelsorte, das Wässern der Kartoffeln, das Frittierfett und die Dauer des Frittierens. Ein Geheimtipp vorab: Wer richtig krosse Pommes möchte, sollte sie in zwei Schritten frittieren, so wird es auch in Belgien gemacht, dem Ursprungsland von Pommes Frites.



Worauf es im Detail ankommt, jetzt im Küchenratgeber zum Thema Essen & Trinken.