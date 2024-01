Ramen-Suppe selber machen: Einfaches Rezept für würzige Miso-Ramen

Die japanische Ramen-Suppe kannst Du Dir mit dem Rezept von TAG24 ganz einfach zu Hause kochen. © unsplash/Susann Schuster

Ramen kennen viele vielleicht als Instant-Nudeln, die man sich schnell mit heißem Wasser aufgießen und schon nach fünf Minuten essen kann. Im Gegensatz dazu brauchen richtige Ramen als japanisches Gericht viel mehr Zeit, enthalten auch frische Zutaten und schmecken einzigartig würzig.

Das Geheimnis von Ramen ist die Brühe, welche aus den verschiedensten Zutaten und Gewürzen zubereitet und zum Teil tagelang gekocht wird.

Nicht grundlos ist die Ramen-Suppe das Lieblingsgericht vom Anime-Charakter Naruto und in ganz Japan so beliebt. Auch in deutschen Städten gibt es immer mehr Restaurants, die sich auf Ramen spezialisiert haben.



Eine leckere Ramen-Suppe kannst Du Dir aber auch ganz einfach zu Hause kochen. Wie das geht, erklärt Dir TAG24.

Weitere Rezeptideen findest Du auf der Themenseite Suppen.