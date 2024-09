Rauchgeruch aus Wohnung entfernen: So wirst Du den Gestank endlich los

Qualmgeruch setzt sich in Gardinen, Polstermöbeln, Teppichen, Kissen, Dekoration, Büchern, Tapete, Wänden und an den Fenstern fest. Wer den Rauchgeruch aus der Wohnung entfernen möchte, muss alle Oberflächen, Möbel und Textilien, die dem Rauch direkt ausgesetzt waren, entweder gründlich reinigen oder entsorgen und erneuern.

Seien es das Rauchen in der Wohnung, verbranntes Essen, Feuer im Kamin und Grillen im Garten oder auf dem Balkon – Rauchgeruch in der Wohnung kann durch vieles entstehen.

Sollte noch etwas in der Wohnung nach Rauch riechen, wird sich der Geruch bald wieder ausbreiten.

Um den Rauchgeruch in der Wohnung langfristig zu entfernen, muss wirklich alles, was nach Rauch riecht, gründlich gereinigt oder erneuert werden.

Zuerst solltest Du die Wohnung richtig lüften. Am besten eignet sich sogenanntes Querlüften. Dabei werden zwei gegenüberliegende Fenster und Türen geöffnet, sodass ein Luftzug durch die Wohnung oder den Raum erzeugt wird.

Kühlschrank-Geruch entfernen: So werdet Ihr den Mief schnell wieder los

So wird man hartnäckigen Hundegeruch im Auto los

Rauchgeruch aus Kleidung entfernen – so klappt's!

Ist der Rauchgeruch in der Wohnung noch relativ frisch, reichen oft schon einfache Hausmittel aus, um den Rauchgeruch zu entfernen. Je intensiver der Rauchgeruch ist und je länger mit der Reinigung gewartet wird, desto schwerer und aufwendiger ist es, den Geruch loszuwerden.

Tipp: Für ein besseres Reinigungsergebnis kannst Du mehrere Hausmittel kombinieren z. B. Zitronenscheiben zusammen mit ein paar Tropfen Rosenwasser in einen Topf mit Wasser geben, zum Kochen bringen und in den Raum stellen.

Der Handel bietet eine Vielzahl an Reinigern, Raumsprays und Duftkerzen an, die den Rauchgeruch in der Wohnung entfernen sollen. Beim Kauf solcher Produkte solltest Du die folgenden Aspekte beachten.

Wichtig ist, dass die Reiniger den Geruch neutralisieren und nicht bloß überdecken. Den Geruch zu überdecken funktioniert meist nur für kurze Zeit, denn Rauchgeruch bedeutet für Menschen eine potenzielle Gefahr, weshalb dieser in der menschlichen Wahrnehmung immer hervorsticht. Diesen Effekt nutzen manche Personen, wenn sie nach dem Gang auf die Toilette ein Streichholz abbrennen lassen.

Beim Gebrauch von Duftkerzen ist zu bedenken, dass ätherische Öle und andere Duftstoffe die Atemwege reizen und Allergien auslösen könnten. Für Haustiere sind bestimmte Duftstoffe und Reiniger giftig.

Chemische Reiniger können auch für Menschen gesundheitliche Risiken darstellen. Auch sind die Mittel zum Teil schlecht biologisch abbaubar. Alternativen dazu wären spezielle Geruchsneutralisatoren mit Mikroorganismen, welche den Rauchgeruch effektiv entfernen.



Rauchgeruch mit Ozon zu entfernen ist sehr effektiv aber auch preisintensiver. Außerdem ist bei der Reinigung Vorsicht geboten, denn Ozon geht mit Nikotin und anderen Stoffen aus dem Zigarettenrauch eine Verbindung ein. Die dadurch entstehenden feinstaubhaltigen Aerosole sind gesundheitsschädlich, denn die Partikel können in die kleinsten Atemwege eindringen.