Reife Bananen verwerten: 3 einfache Rezepte

Reife Bananen sehen zwar etwas unansehnlich aus, geben aber eine tolle aromatische Süße.

Es gibt viele Menschen, die überreife Bananen, die schon dunkelbraun und leicht matschig sind, ekelhaft finden, aber trotzdem noch verarbeiten möchten.

Das ist auch gut so, nicht nur weil Lebensmittelverschwendung von Essen und Trinken in Deutschland ein großes Problem ist, sondern weil auch noch so viel Gutes in der äußerlich angegriffenen reifen Banane steckt.



Reife Bananen enthalten viel Zucker. Daher kann man sie sehr gut zum Süßen einsetzen und dafür auf raffinierten Haushaltszucker verzichten.

Wer abnehmen möchte oder auf seinen Blutzuckerspiegel achten muss, sollte Bananen aber natürlich nur in Maßen verzehren.