Rezept für fluffige Krapfen: So schmecken sie wie vom Bäcker

Wer die industriell in Masse hergestellten Berliner Pfannkuchen nicht kaufen möchte, kann die süßen Krapfen ganz leicht selber machen.

Die gefüllten Hefebömbchen sind angeblich die Erfindung eines Berliner Zuckerbäckers. Die runde Form soll an Kanonenkugeln erinnern und sie wurden im 18. Jahrhundert über dem Feuer in Pfannen mit heißem Fett zubereitet, da auf dem Feld kein Backofen zur Verfügung stand. Doch der genaue zeitliche Ursprung der heutigen Berliner Pfannkuchen ist nicht eindeutig feststellbar.

Abhängig davon, in welcher Region man sich befindet, werden Faschingskrapfen z. B. auch Berliner Pfannkuchen, Berliner Ballen, Puffel oder Kreppel genannt.

1. Schritt: Die Milch in einem Topf erhitzen, bis sie in etwa lauwarm ist. Die Milch vom Herd nehmen, dann die Hefe und eine Prise Zucker darin auflösen.

2. Schritt: Die restlichen Zutaten für die Berliner Teiglinge zusammen mit der Hefe-Milch-Mischung in einer großen Schüssel vermengen und kräftig verkneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. Den Teig mit einem leicht feuchten Tuch abdecken und für eine gute Stunde an einem warmen Ort gehen lassen.

3. Schritt: Den Teig anschließend erneut kneten und in 16 Stücke gleicher Größe teilen. Es bietet sich an, die Portionen vom Teig auf einer Küchenwaage abzuwiegen, sodass sie wirklich gleich groß sind. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus jedem Stück eine Kugel formen und etwas flach drücken. Die Teiglinge auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, abdecken und für mindestens 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen, bis die Teiglinge gut aufgegangen sind.

Vorbereitung für Schritt 4: Das Frittieröl in einem großen Topf auf 170 Grad erhitzen. Den Zucker zum Wälzen z. B. auf einen Teller geben.

4. Schritt: Mit einer geeigneten Kelle (z. B. einer Schaumkelle) die Teiglinge behutsam in das Öl geben und für etwa 2 Minuten bei geschlossenem Deckel ausbacken lassen. Den Faschingskrapfen im Topf wenden und weitere 2 Minuten bei offenem Deckel auf der anderen Seite ausbacken lassen. Die Krapfen herausnehmen, kurz abtropfen lassen und direkt im Anschluss mit beiden Seiten im Zucker wälzen. Die gezuckerten Berliner Pfannkuchen auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

5. Schritt: Eine Spritzhülle mit der bevorzugten Marmelade füllen. Jeden Krapfen seitlich mit Marmelade füllen.